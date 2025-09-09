Feyenoord-speler spreekt zich uit en toont Palestijnse vlag op het veld

heeft in de voorbije interlandperiode blijk gegeven van zijn solidariteit aan Palestina. De aanvaller van Feyenoord kwam na afloop van het WK-kwalificatieduel tussen Algerije en Botswana (3-1) met een Palestijnse vlag het veld op.

Hadj Moussa maakte afgelopen donderdag geen deel uit van de wedstrijdselectie van Algerije. Nadat hij vanaf de tribunes had toegekeken hoe zijn landgenoten een 3-1 zege op Botswana hadden geboekt, meldde hij zich echter wel op het veld om een duidelijke boodschap over te brengen. Hadj Moussa betrad het veld met een Palestijnse vlag, zo blijkt uit beelden die circuleren op X.

Gisteren (maandag) speelde Hadj Moussa alsnog zijn vierde interland voor Algerije. De Feyenoorder kwam in het uitduel bij Guinee een klein halfuur voor tijd binnen de lijnen, als vervanger van sterspeler Riyadh Mahrez. Hadj Moussa kon in de minuten die hem gegeven waren niet voorkomen dat het duel eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Ondanks de puntendeling ligt Algerije nog altijd op koers om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK van 2026. Na acht speelronden gaat het Noord-Afrikaanse land met negentien punten aan kop in groep G. De voorsprong op naaste belagers Oeganda en Mozambique bedraagt vier punten.