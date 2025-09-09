Live voetbal 5

Feyenoord-speler spreekt zich uit en toont Palestijnse vlag op het veld

Feyenoord op bezoek bij Fenerbahçe
Foto: © Imago
Frank Hoekman
9 september 2025, 14:58

Anis Hadj Moussa heeft in de voorbije interlandperiode blijk gegeven van zijn solidariteit aan Palestina. De aanvaller van Feyenoord kwam na afloop van het WK-kwalificatieduel tussen Algerije en Botswana (3-1) met een Palestijnse vlag het veld op.

Hadj Moussa maakte afgelopen donderdag geen deel uit van de wedstrijdselectie van Algerije. Nadat hij vanaf de tribunes had toegekeken hoe zijn landgenoten een 3-1 zege op Botswana hadden geboekt, meldde hij zich echter wel op het veld om een duidelijke boodschap over te brengen. Hadj Moussa betrad het veld met een Palestijnse vlag, zo blijkt uit beelden die circuleren op X.

Gisteren (maandag) speelde Hadj Moussa alsnog zijn vierde interland voor Algerije. De Feyenoorder kwam in het uitduel bij Guinee een klein halfuur voor tijd binnen de lijnen, als vervanger van sterspeler Riyadh Mahrez. Hadj Moussa kon in de minuten die hem gegeven waren niet voorkomen dat het duel eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Ondanks de puntendeling ligt Algerije nog altijd op koers om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK van 2026. Na acht speelronden gaat het Noord-Afrikaanse land met negentien punten aan kop in groep G. De voorsprong op naaste belagers Oeganda en Mozambique bedraagt vier punten.

Om je dood te schamen. Politieke statements horen niet in het voetbal thuis. Spelers die zich met dit soort zaken bezighouden mogen ze van mij onmiddelijk schorsen. Je bent voetballer, geen politicus. Dan had je dát moeten gaan doen.

Zie dat onze hoofd van de hill billys fanclub, al heeft reageert. En terecht, Hadj had geen toestemming van de hill billys. Wat dacht hij nou, nee dit wordt besproken op de apenrots.

sport verbroedert zegt de een.. De ander zegt sport verloedert..

