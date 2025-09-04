Eredivisie-parel (19) slacht Duitsland op historische avond: ‘Een demonstratie’

heet donderdagavond ongelooflijk veel indruk namens Slowakije in het WK-kwalificatieduel met Duitsland. Kijkers uiten online massaal hun bewondering voor de negentienjarige aanvaller van Feyenoord.

Sauer was donderdagavond basisspeler voor Slowakije tegen Duitsland. De Feyenoorder vulde de linksbuitenpositie in en speelde zo zijn vijfde interland. Sauer bleef uiteindelijk 83 minuten staan.

Slowakije maakte voor eigen publiek grote indruk tegen Duitsland: na 55 minuten stond er een 2-0 voorsprong op het scorebord, door doelpunten van voormalig Feyenoord-verdediger Dávid Hancko en Middlesbrough-spits David Strelec. Dat was ook de eindstand, waardoor Slowakije uitstekende zaken deed in de WK-kwalificatiecampage. Het betekende voor Duitsland de eerste uitnederlaag ooit in een WK-kwalificatiecampage.

Sauer had bij geen van beide doelpunten een direct aandeel, maar maakte desondanks grote indruk. Een intensieve volger van het Duitse voetbal uit op X zijn bewondering: “Ik had nog nooit gehoord van Leo Sauer, maar hij heeft de Duitse verdedigingslinie momenteel in zijn macht.”

SCOUTED, een gerenommeerd tijdschrift dat zich focust op jonge talenten en meer dan 144.000 volgers heeft op X, is eveneens zwaar onder de indruk. “Leo Sauer bezorgt Duitsland tal van problemen. Hij lokt de verdedigers naar de zijlijn en raast ze vervolgens voorbij, maar hij trekt ook naar binnen om ze te verwarren met zijn verfijnde dribbels. Een enorm gevaar van Slowakije”, klinkt het.

SCOUTED prijst de uitstekende wisselwerking met met Hancko op de linkerflank: “De loopacties van Hancko creëren niet alleen ruimte voor Sauer, maar bieden hem ook steeds een afspeelmogelijkheid. Soms zie je ook een directe pass van de linksback in de diepte op de aanvaller. Een demonstratie van hoe zulke samenwerkingen zouden moeten zijn.”

Sauer staat dit seizoen in de Eredivisie op drie optredens voor Feyenoord, waarvan twee als basisspeler. In de voorronde van de Champions League was hij tweemaal basisspeler in het tweeluik met Fenerbahçe.