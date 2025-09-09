Ongekende lofzang voor vertrokken Feyenoorder: 'In potentie een ongelooflijke speler'

Davide Vaira, de sportief directeur van AC Pisa, is dolblij met de komst van Calvin Stengs. De op huurbasis van Feyenoord overgekomen aanvallende middenvelder is in potentie een 'ongelooflijke speler', zegt Vaira onder meer in een interview met het Italiaanse Sky.
Gedurende de voorbereiding en de eerste weken van het nieuwe seizoen werd duidelijk dat Stengs bij Feyenoord niet op al te veel speeltijd zou hoeven rekenen. Eind augustus kwam het dan ook tot een tijdelijk vertrek van de achtvoudig Oranje-international. Pisa nam Stengs op huurbasis over van de Rotterdammers en bedong tevens een optie om hem aan het einde van het seizoen definitief over te nemen, naar verluidt voor een bedrag tussen de vijf en zes miljoen euro.
Vaira gaat in het bewuste interview in op de komst van Stengs naar de promovendus. "Het is gelukt omdat we een goede relatie met de speler onderhouden. Hij moet nog wat fitter worden, maar in potentie is hij een ongelooflijke speler", klinkt het lovend. "Hij kan de lat voor ons hoger leggen", aldus Vaira. De sportief directeur denkt dat Pisa er prima in geslaagd is om de juiste spelers aan te trekken: "We hebben vastgehouden aan de lijn die we wilden volgen. We hebben spelers met internationale ervaring binnen gehaald. Dat was één doel. Het tweede was om spelers met significant groeipotentieel te halen."
Behalve Stengs haalde Vaira afgelopen zomer ook routiniers als Raúl Albiol (39) en Juan Cuadrado (37) naar Pisa. Daarnaast haalde de club met doelman Simone Scuffet (29) en middenvelder Michel Aebischer (28) de nodige Serie A-ervaring binnen, terwijl van talenten als Giacomo Maucci (19) Ísak Vural (19) en Mateus Lusuardi (21) gehoopt wordt dat zij op termijn kunnen uitgroeien tot dragende krachten. Pisa veroverde enkele weken gelden bij de officiële terugkeer op het hoogste niveau een punt op bezoek bij Atalanta Bergamo (1-1) en ging een week later op eigen veld onderuit tegen AS Roma (0-1). Stengs maakte in die laatste wedstrijd vlak voor tijd als invaller zijn debuut. Komende zondag (14 september) speelt Pisa opnieuw een thuiswedstrijd, nu tegen Udinese.
@Hahahahahaha en jullie dan door de aankopen afgelopen zomer komt hij niet meer aan bot, het niveau ligt bij Feyenoord eenmaal hoog. Bij Ajax was hij zeker basisspeler geweest.. vind m wel een klasse beter als een Berghuis.
De beste man van Pisa, is blij met een speler uit rotjeknor. Hij was nog op de apenrots geweest, voor super hill billy Brobbey. Maar die vond een club uit Italië te min voor hem. Daar was grote kale tok, mee eens. Ook de vraagprijs lag te hoog voor de beste man, ondanks super hill billy Brobbey met flink veel korting te halen was. Grote kale tok wees de beste man naar rotjeknor, en haalde daar Stengs voor een leuke prijs. Super hill billy Brobbey, ging met een nog hogere korting naar een club in Engeland. En de grote kale tok zag dat het goed was.
Sja, wat moet zo'n man anders roepen dat dat het een geweldige speler is? Als ie dat niet roept is ie meteen zijn geloofwaardigheid kwijt. Of ben je die eigenlijk sowieso al kwijt als je Stengs in huis haalt? Ik denk dat het dát is.
@Hahahahahaha en jullie dan door de aankopen afgelopen zomer komt hij niet meer aan bot, het niveau ligt bij Feyenoord eenmaal hoog. Bij Ajax was hij zeker basisspeler geweest.. vind m wel een klasse beter als een Berghuis.
De beste man van Pisa, is blij met een speler uit rotjeknor. Hij was nog op de apenrots geweest, voor super hill billy Brobbey. Maar die vond een club uit Italië te min voor hem. Daar was grote kale tok, mee eens. Ook de vraagprijs lag te hoog voor de beste man, ondanks super hill billy Brobbey met flink veel korting te halen was. Grote kale tok wees de beste man naar rotjeknor, en haalde daar Stengs voor een leuke prijs. Super hill billy Brobbey, ging met een nog hogere korting naar een club in Engeland. En de grote kale tok zag dat het goed was.
Sja, wat moet zo'n man anders roepen dat dat het een geweldige speler is? Als ie dat niet roept is ie meteen zijn geloofwaardigheid kwijt. Of ben je die eigenlijk sowieso al kwijt als je Stengs in huis haalt? Ik denk dat het dát is.