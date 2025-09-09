Live voetbal 5

Ongekende lofzang voor vertrokken Feyenoorder: 'In potentie een ongelooflijke speler'

Feyenoord-spelers na het uitduel bij sc Heerenveen in 2025
Foto: © Imago
5 reacties
Frank Hoekman
9 september 2025, 13:16

Davide Vaira, de sportief directeur van AC Pisa, is dolblij met de komst van Calvin Stengs. De op huurbasis van Feyenoord overgekomen aanvallende middenvelder is in potentie een 'ongelooflijke speler', zegt Vaira onder meer in een interview met het Italiaanse Sky.

Gedurende de voorbereiding en de eerste weken van het nieuwe seizoen werd duidelijk dat Stengs bij Feyenoord niet op al te veel speeltijd zou hoeven rekenen. Eind augustus kwam het dan ook tot een tijdelijk vertrek van de achtvoudig Oranje-international. Pisa nam Stengs op huurbasis over van de Rotterdammers en bedong tevens een optie om hem aan het einde van het seizoen definitief over te nemen, naar verluidt voor een bedrag tussen de vijf en zes miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Vaira gaat in het bewuste interview in op de komst van Stengs naar de promovendus. "Het is gelukt omdat we een goede relatie met de speler onderhouden. Hij moet nog wat fitter worden, maar in potentie is hij een ongelooflijke speler", klinkt het lovend. "Hij kan de lat voor ons hoger leggen", aldus Vaira. De sportief directeur denkt dat Pisa er prima in geslaagd is om de juiste spelers aan te trekken: "We hebben vastgehouden aan de lijn die we wilden volgen. We hebben spelers met internationale ervaring binnen gehaald. Dat was één doel. Het tweede was om spelers met significant groeipotentieel te halen."

Behalve Stengs haalde Vaira afgelopen zomer ook routiniers als Raúl Albiol (39) en Juan Cuadrado (37) naar Pisa. Daarnaast haalde de club met doelman Simone Scuffet (29) en middenvelder Michel Aebischer (28) de nodige Serie A-ervaring binnen, terwijl van talenten als Giacomo Maucci (19) Ísak Vural (19) en Mateus Lusuardi (21) gehoopt wordt dat zij op termijn kunnen uitgroeien tot dragende krachten. Pisa veroverde enkele weken gelden bij de officiële terugkeer op het hoogste niveau een punt op bezoek bij Atalanta Bergamo (1-1) en ging een week later op eigen veld onderuit tegen AS Roma (0-1). Stengs maakte in die laatste wedstrijd vlak voor tijd als invaller zijn debuut. Komende zondag (14 september) speelt Pisa opnieuw een thuiswedstrijd, nu tegen Udinese.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman met als inzet Sem Steijn

'Sem Steijn mag niet meer worden opgeroepen voor Oranje'

  • Gisteren, 17:03
  • Gisteren, 17:03
Johan Cruijff ArenA met Feyenoord-logo

Bouwvakkers spelen Feyenoord-lied op dak Johan Cruijff ArenA, Ajax-fans reageren verdeeld

  • za 6 september, 18:17
  • 6 sep. 18:17
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ neemt na deadline nog afscheid van vleugelspeler

  • za 6 september, 17:08
  • 6 sep. 17:08
0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Ome Barend
244 Reacties
9 Dagen lid
325 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Paar jaartjes Feyenoord doet elke speler goed. Stengs inderdaad goede voetballer alleen te wisselvallig.

Hahahahahaha en jullie dan
1.042 Reacties
801 Dagen lid
7.172 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend waar was die basisplaats dan de afgelopen tijd deed hem eerder slecht speler van 010 zijn maar ja jij praat alles recht wat krom is over je clupje

Ome Barend
244 Reacties
9 Dagen lid
325 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan door de aankopen afgelopen zomer komt hij niet meer aan bot, het niveau ligt bij Feyenoord eenmaal hoog. Bij Ajax was hij zeker basisspeler geweest.. vind m wel een klasse beter als een Berghuis.

Voetbalanalist
136 Reacties
23 Dagen lid
116 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De beste man van Pisa, is blij met een speler uit rotjeknor. Hij was nog op de apenrots geweest, voor super hill billy Brobbey. Maar die vond een club uit Italië te min voor hem. Daar was grote kale tok, mee eens. Ook de vraagprijs lag te hoog voor de beste man, ondanks super hill billy Brobbey met flink veel korting te halen was. Grote kale tok wees de beste man naar rotjeknor, en haalde daar Stengs voor een leuke prijs. Super hill billy Brobbey, ging met een nog hogere korting naar een club in Engeland. En de grote kale tok zag dat het goed was.

Arena
561 Reacties
29 Dagen lid
1.636 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, wat moet zo'n man anders roepen dat dat het een geweldige speler is? Als ie dat niet roept is ie meteen zijn geloofwaardigheid kwijt. Of ben je die eigenlijk sowieso al kwijt als je Stengs in huis haalt? Ik denk dat het dát is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
244 Reacties
9 Dagen lid
325 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Paar jaartjes Feyenoord doet elke speler goed. Stengs inderdaad goede voetballer alleen te wisselvallig.

Hahahahahaha en jullie dan
1.042 Reacties
801 Dagen lid
7.172 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend waar was die basisplaats dan de afgelopen tijd deed hem eerder slecht speler van 010 zijn maar ja jij praat alles recht wat krom is over je clupje

Ome Barend
244 Reacties
9 Dagen lid
325 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan door de aankopen afgelopen zomer komt hij niet meer aan bot, het niveau ligt bij Feyenoord eenmaal hoog. Bij Ajax was hij zeker basisspeler geweest.. vind m wel een klasse beter als een Berghuis.

Voetbalanalist
136 Reacties
23 Dagen lid
116 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De beste man van Pisa, is blij met een speler uit rotjeknor. Hij was nog op de apenrots geweest, voor super hill billy Brobbey. Maar die vond een club uit Italië te min voor hem. Daar was grote kale tok, mee eens. Ook de vraagprijs lag te hoog voor de beste man, ondanks super hill billy Brobbey met flink veel korting te halen was. Grote kale tok wees de beste man naar rotjeknor, en haalde daar Stengs voor een leuke prijs. Super hill billy Brobbey, ging met een nog hogere korting naar een club in Engeland. En de grote kale tok zag dat het goed was.

Arena
561 Reacties
29 Dagen lid
1.636 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, wat moet zo'n man anders roepen dat dat het een geweldige speler is? Als ie dat niet roept is ie meteen zijn geloofwaardigheid kwijt. Of ben je die eigenlijk sowieso al kwijt als je Stengs in huis haalt? Ik denk dat het dát is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Calvin Stengs

Calvin Stengs
Pisa
Team: Pisa
Leeftijd: 26 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Pisa
1
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
12
1
2023/2024
Feyenoord
29
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel