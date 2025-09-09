Ongekende lofzang voor vertrokken Feyenoorder: 'In potentie een ongelooflijke speler'

Davide Vaira, de sportief directeur van AC Pisa, is dolblij met de komst van . De op huurbasis van Feyenoord overgekomen aanvallende middenvelder is in potentie een 'ongelooflijke speler', zegt Vaira onder meer in een interview met het Italiaanse Sky.

Gedurende de voorbereiding en de eerste weken van het nieuwe seizoen werd duidelijk dat Stengs bij Feyenoord niet op al te veel speeltijd zou hoeven rekenen. Eind augustus kwam het dan ook tot een tijdelijk vertrek van de achtvoudig Oranje-international. Pisa nam Stengs op huurbasis over van de Rotterdammers en bedong tevens een optie om hem aan het einde van het seizoen definitief over te nemen, naar verluidt voor een bedrag tussen de vijf en zes miljoen euro.

Vaira gaat in het bewuste interview in op de komst van Stengs naar de promovendus. "Het is gelukt omdat we een goede relatie met de speler onderhouden. Hij moet nog wat fitter worden, maar in potentie is hij een ongelooflijke speler", klinkt het lovend. "Hij kan de lat voor ons hoger leggen", aldus Vaira. De sportief directeur denkt dat Pisa er prima in geslaagd is om de juiste spelers aan te trekken: "We hebben vastgehouden aan de lijn die we wilden volgen. We hebben spelers met internationale ervaring binnen gehaald. Dat was één doel. Het tweede was om spelers met significant groeipotentieel te halen."

Behalve Stengs haalde Vaira afgelopen zomer ook routiniers als Raúl Albiol (39) en Juan Cuadrado (37) naar Pisa. Daarnaast haalde de club met doelman Simone Scuffet (29) en middenvelder Michel Aebischer (28) de nodige Serie A-ervaring binnen, terwijl van talenten als Giacomo Maucci (19) Ísak Vural (19) en Mateus Lusuardi (21) gehoopt wordt dat zij op termijn kunnen uitgroeien tot dragende krachten. Pisa veroverde enkele weken gelden bij de officiële terugkeer op het hoogste niveau een punt op bezoek bij Atalanta Bergamo (1-1) en ging een week later op eigen veld onderuit tegen AS Roma (0-1). Stengs maakte in die laatste wedstrijd vlak voor tijd als invaller zijn debuut. Komende zondag (14 september) speelt Pisa opnieuw een thuiswedstrijd, nu tegen Udinese.