Live voetbal

Stengs van Feyenoord naar Pisa: 'Koopoptie valt lager uit dan gedacht'

Calvin Stengs met op de achtergrond het logo van Pisa
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Frank Hoekman
28 augustus 2025, 15:54

Calvin Stengs gaat Feyenoord tijdelijk verruilen voor de Italiaanse promovendus Pisa, zo bevestigt De Telegraaf. De Serie A-club huurt de aanvallende middenvelder voor de rest van het seizoen van de Rotterdammers en hebben tevens een optie tot koop weten te bedingen. De toekomstige transfersom valt lager uit dan eerder werd gemeld.

De 26-jarige Stengs vertrekt uit De Kuip omdat zijn perspectief op speeltijd onder trainer Robin van Persie ernstig was vertroebeld. Zowel Leicester City als Pisa hengelde naar de achtvoudig Oranje-international, die dus voor de Italiaanse club heeft gekozen. Dinsdag maakte Sky Italia al melding van een akkoord tussen Feyenoord en Pisa over de verhuur van Stengs. De zender onthulde daarbij dat de Italianen een koopoptie ter waarde van zeven miljoen euro zouden hebben bedongen.

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf meldt donderdagmiddag dat Stengs de medische keuring in Pisa met succes heeft doorlopen en dat hij inmiddels zijn handtekening onder zijn huurcontract heeft gezet. De koopoptie valt lager uit dan dinsdag vanuit Italië werd gemeld: "Verkoop van Stengs kan Feyenoord tussen de vijf en zes miljoen euro opleveren", aldus de ochtendkrant.

Feyenoord nam Stengs in de zomer van 2023 voor zo'n zes miljoen euro over van OGC Nice, dat de oud-speler van AZ in het voorgaande seizoen al had verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Sindsdien kwam Stengs tot 59 officiële wedstrijden namens de Stadionclub, waarin hij goed was voor 24 goals en 22 assists. Zijn contract in De Kuip loopt nog door tot medio 2027.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Te Kloese 'onverbiddelijk' en verwijst miljoenenbod naar de prullenbak

Te Kloese 'onverbiddelijk' en verwijst miljoenenbod naar de prullenbak

  • Gisteren, 18:40
  • Gisteren, 18:40
BILD onthult openingsbod Leverkusen op Timber, Feyenoord verlangt meer

BILD onthult openingsbod Leverkusen op Timber, Feyenoord verlangt meer

  • Gisteren, 16:19
  • Gisteren, 16:19
'Feyenoord tast opnieuw mis bij kandidaat voor spitspositie'

'Feyenoord tast opnieuw mis bij kandidaat voor spitspositie'

  • Gisteren, 16:05
  • Gisteren, 16:05
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Calvin Stengs

Calvin Stengs
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
12
1
2023/2024
Feyenoord
29
6
2022/2023
Nice
4
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
1
5
3
2
Napoli
1
2
3
3
Como
1
2
3
4
Juventus
1
2
3
5
Cremonese
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel