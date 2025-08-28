Stengs van Feyenoord naar Pisa: 'Koopoptie valt lager uit dan gedacht'

gaat Feyenoord tijdelijk verruilen voor de Italiaanse promovendus Pisa, zo bevestigt De Telegraaf. De Serie A-club huurt de aanvallende middenvelder voor de rest van het seizoen van de Rotterdammers en hebben tevens een optie tot koop weten te bedingen. De toekomstige transfersom valt lager uit dan eerder werd gemeld.

De 26-jarige Stengs vertrekt uit De Kuip omdat zijn perspectief op speeltijd onder trainer Robin van Persie ernstig was vertroebeld. Zowel Leicester City als Pisa hengelde naar de achtvoudig Oranje-international, die dus voor de Italiaanse club heeft gekozen. Dinsdag maakte Sky Italia al melding van een akkoord tussen Feyenoord en Pisa over de verhuur van Stengs. De zender onthulde daarbij dat de Italianen een koopoptie ter waarde van zeven miljoen euro zouden hebben bedongen.

De Telegraaf meldt donderdagmiddag dat Stengs de medische keuring in Pisa met succes heeft doorlopen en dat hij inmiddels zijn handtekening onder zijn huurcontract heeft gezet. De koopoptie valt lager uit dan dinsdag vanuit Italië werd gemeld: "Verkoop van Stengs kan Feyenoord tussen de vijf en zes miljoen euro opleveren", aldus de ochtendkrant.

Feyenoord nam Stengs in de zomer van 2023 voor zo'n zes miljoen euro over van OGC Nice, dat de oud-speler van AZ in het voorgaande seizoen al had verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Sindsdien kwam Stengs tot 59 officiële wedstrijden namens de Stadionclub, waarin hij goed was voor 24 goals en 22 assists. Zijn contract in De Kuip loopt nog door tot medio 2027.