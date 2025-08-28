Feyenoord loopt minstens 32 miljoen euro (!) mis: ‘Dit hebben we niet goed gedaan’

Mocht deze transferzomer vertrekken, loopt Feyenoord een potentiële recordtransfer mis, zo zegt Milan van Dongen bij Tekengeld. Bayer Leverkusen is concreet voor de middenvelder en heeft een bedrag van ‘slechts’ vijftien miljoen euro over voor de middenvelder. Dat bod is echter afgewezen.

“Vijftien miljoen euro voor een speler met een aflopend contract… je zou denken dat er ruimte voor onderhandelingen is. Die gaan komende dagen zeker plaatsvinden”, weet Daniël Man. Yordi Yamali denkt dat vijftien miljoen euro relatief weinig geld is voor Timber. “Als Feyenoord, ga je toch denken: dit hebben we niet goed gedaan. Timber is toch geen vijftien miljoen euro waard?”

Milan van Dongen reageert: “Nee, maar hij staat wel nog maar één jaar onder contract. Maar goed, als dit rondkomt, zal er bij Feyenoord altijd een knagend gevoel blijven met ‘wat als’. Iedereen ziet de potentie bij Timber. Als hij een twee- of driejarig contract had, was dit de nieuwe recordtransfer van Feyenoord geworden.”

De huidige recordtransfer van Feyenoord staat nu op naam van Santiago Giménez, die voor 32 miljoen euro naar AC Milan verkaste, halverwege het vorige Eredivisie-seizoen. “Kun je Timber met een gerust hart laten vertrekken bij Feyenoord? Met de samenstelling die erachter blijft”, vraagt Yamali zich af. “Nee, niet met een gerust hart. Hij behoort tot de beste spelers van Feyenoord. Maar met Hwang, Luciano Valente, Sem Steijn en Jakub Moder hebben ze alternatieven op het middenveld”, aldus Van Dongen.