Feyenoord loopt minstens 32 miljoen euro (!) mis: ‘Dit hebben we niet goed gedaan’

Mocht Quinten Timber deze transferzomer vertrekken, loopt Feyenoord een potentiële recordtransfer mis, zo zegt Milan van Dongen bij Tekengeld. Bayer Leverkusen is concreet voor de middenvelder en heeft een bedrag van ‘slechts’ vijftien miljoen euro over voor de middenvelder. Dat bod is echter afgewezen.
“Vijftien miljoen euro voor een speler met een aflopend contract… je zou denken dat er ruimte voor onderhandelingen is. Die gaan komende dagen zeker plaatsvinden”, weet Daniël Man. Yordi Yamali denkt dat vijftien miljoen euro relatief weinig geld is voor Timber. “Als Feyenoord, ga je toch denken: dit hebben we niet goed gedaan. Timber is toch geen vijftien miljoen euro waard?”
Milan van Dongen reageert: “Nee, maar hij staat wel nog maar één jaar onder contract. Maar goed, als dit rondkomt, zal er bij Feyenoord altijd een knagend gevoel blijven met ‘wat als’. Iedereen ziet de potentie bij Timber. Als hij een twee- of driejarig contract had, was dit de nieuwe recordtransfer van Feyenoord geworden.”
De huidige recordtransfer van Feyenoord staat nu op naam van Santiago Giménez, die voor 32 miljoen euro naar AC Milan verkaste, halverwege het vorige Eredivisie-seizoen. “Kun je Timber met een gerust hart laten vertrekken bij Feyenoord? Met de samenstelling die erachter blijft”, vraagt Yamali zich af. “Nee, niet met een gerust hart. Hij behoort tot de beste spelers van Feyenoord. Maar met Hwang, Luciano Valente, Sem Steijn en Jakub Moder hebben ze alternatieven op het middenveld”, aldus Van Dongen.
Kameraden, Milan van Dongen te dom om te poepen. Gast dit ligt niet aan Feyenoord. Feyenoord heeft alles gedaan om hem te ontwikkelen. Probleem is dat Timber het dommere broertje is. Wel slimmer dan Milan. Timber heeft heel veel fouten gemaakt bij Feyenoord, zogenaamd leergeld waarop Feyenoord uiteindelijk afgerekend wordt. Iedereen roept dat ie de beste is van Feyenoord et cetera. Gelul. Hij laat het sporadisch zien en dat is nu net het probleem met zijn contract en transfer. Wanneer Timber BV afgelopen seizoen tegen Koeman zegt dat ie rust nodig heeft om te herstellen, was ie misschien niet geblesseerd geraakt. Nu moet ie weer forceren omdat ie zo vaak geblesseerd is om die transfer te maken. Wanneer ie fit was gebleven was ie al lang vertrokken. Ik hoop dat ie gaat 25mln, 5 mln bonussen strik erom. Van alle spelers van Feyenoord staat ie het meeste stil, lees vast, en komt ie in de omschakeling altijd te laat. In balbezit leuk maar ik ken zoveel spelers in balbezit leuk. De intensiteit waarmee V Persie wil spelen laat stil staan niet toe. Altijd in beweging zijn brengt meer snelheid. Efin Stengs weg, Timber eruit, twee teams smeden één Feyenoord.
