Live voetbal

‘Feyenoord niet onder indruk van miljoenenbod op Quinten Timber’

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
4 reacties
Niels Hassfeld
27 augustus 2025, 11:15   Bijgewerkt: 12:05

Feyenoord heeft een miljoenenbod ontvangen van Bayer Leverkusen voor Quinten Timber, zo weet Feyenoord Transfermarkt. De clubleiding van de Rotterdammers buigt zich momenteel over het eerste voorstel en zal hier woensdag nog op reageren. Martijn Krabbendam bevestigt even later het bod, maar geeft ook aan dat Feyenoord hier niet van onder de indruk is

Timber wil deze zomer graag vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en aast op een transfer. Mocht een stap er niet van komen, zou hij wel bereid zijn om bij te tekenen en te voorkomen dat hij gratis de deur uitloopt. Afgelopen week werd de international in verband gebracht met een transfer naar Bayer Leverkusen en West Ham United.

Artikel gaat verder onder video

Clubwatcher Martijn Krabbendam maakte donderdagavond duidelijk dat Feyenoord nog niets had vernomen van deze clubs, wat een dag later werd bevestigd door Dennis te Kloese. Inmiddels zou de club van Erik ten Hag wel concreet bezig zijn met de komst van Timber en een openingsbod hebben uitgebracht. Feyenoord Transfermarkt maakt geen melding van de hoogte van het bod.

De clubleiding van Feyenoord buigt zich momenteel over het bod van de Duitse topclub. De bedoeling is dat hier woensdag nog op wordt gereageerd. Timber vertegenwoordigt op dit moment een Estimated Transfer Value van 27,1 miljoen euro. Tot dusver kwam hij 105 keer in actie voor de Rotterdammers, waarin hij achttien goals maakte en dertien assists gaf.

Feyenoord niet onder de indruk

Drie kwartier na de berichtgeving van Feyenoord Transfermarkt maakt ook clubwatcher Krabbendam van Voetbal International melding van het Duitse bod. Feyenoord zou hier echter 'niet bepaald onder de indruk' van zijn. De Telegraaf voegt daaraan toe dat Te Kloese het voorstel van Leverkusen 'geen basis om te onderhandelen' vindt.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie spreekt veto uit en voorkomt zeker lijkend vertrek bij Feyenoord

  • Gisteren, 23:30
  • Gisteren, 23:30
Calvin Stengs met op de achtergrond het logo van Pisa

'Feyenoord en Pisa akkoord over Stengs', Sky Italia onthult hoogte koopoptie

  • Gisteren, 14:01
  • Gisteren, 14:01
Erik ten Hag wordt de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen

'Ten Hag haalt Real Madrid-icoon naar Bayer Leverkusen'

  • Gisteren, 09:14
  • Gisteren, 09:14
7 4 reacties
Reageren
4 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
398 Reacties
29 Dagen lid
1.360 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    10
    + 1
avatar

Feijenoord zal genadig het bod moeten aanvaarden anders loopt hij gratis de deur uit.

0laf
811 Reacties
1.065 Dagen lid
5.234 Likes
0laf
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Wanneer je dit bericht en vele hieraan voorafgaande berichten hebt gelezen, zie je dat Timber wel wil bijtekenen wanneer hij blijft. Je praat dus - en niet voor het eerst - onzin.

K. Daffie
115 Reacties
722 Dagen lid
811 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Dat gebeurde bij jouw club.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
398 Reacties
29 Dagen lid
1.360 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@olaf dat bijtekenen schrijft de gekleurde feijenoord media. Als er een intentie was dan had Timber allang bijgetekend. Feijenoord is al tijden met hem in gesprek. Timber zet logischerwijs zijn zinnen op een transfer en een leuke tekenbonus bij afloop van zijn contract is dan extra fijn voor hem.

Hurricane.
305 Reacties
385 Dagen lid
2.310 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

Is dat zo. Hij speelt dan sowieso nog een jaar bij Feyenoord. Niks mis mee. En dan zien we wel verder. Maak jij je nou maar druk over Abcoude Noord. Beter voor je.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
398 Reacties
29 Dagen lid
1.360 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    10
    + 1
avatar

Feijenoord zal genadig het bod moeten aanvaarden anders loopt hij gratis de deur uit.

0laf
811 Reacties
1.065 Dagen lid
5.234 Likes
0laf
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Wanneer je dit bericht en vele hieraan voorafgaande berichten hebt gelezen, zie je dat Timber wel wil bijtekenen wanneer hij blijft. Je praat dus - en niet voor het eerst - onzin.

K. Daffie
115 Reacties
722 Dagen lid
811 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Dat gebeurde bij jouw club.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
398 Reacties
29 Dagen lid
1.360 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@olaf dat bijtekenen schrijft de gekleurde feijenoord media. Als er een intentie was dan had Timber allang bijgetekend. Feijenoord is al tijden met hem in gesprek. Timber zet logischerwijs zijn zinnen op een transfer en een leuke tekenbonus bij afloop van zijn contract is dan extra fijn voor hem.

Hurricane.
305 Reacties
385 Dagen lid
2.310 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

Is dat zo. Hij speelt dan sowieso nog een jaar bij Feyenoord. Niks mis mee. En dan zien we wel verder. Maak jij je nou maar druk over Abcoude Noord. Beter voor je.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel