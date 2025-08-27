‘Feyenoord niet onder indruk van miljoenenbod op Quinten Timber’

Feyenoord heeft een miljoenenbod ontvangen van Bayer Leverkusen voor , zo weet Feyenoord Transfermarkt. De clubleiding van de Rotterdammers buigt zich momenteel over het eerste voorstel en zal hier woensdag nog op reageren. Martijn Krabbendam bevestigt even later het bod, maar geeft ook aan dat Feyenoord hier niet van onder de indruk is

Timber wil deze zomer graag vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en aast op een transfer. Mocht een stap er niet van komen, zou hij wel bereid zijn om bij te tekenen en te voorkomen dat hij gratis de deur uitloopt. Afgelopen week werd de international in verband gebracht met een transfer naar Bayer Leverkusen en West Ham United.

Clubwatcher Martijn Krabbendam maakte donderdagavond duidelijk dat Feyenoord nog niets had vernomen van deze clubs, wat een dag later werd bevestigd door Dennis te Kloese. Inmiddels zou de club van Erik ten Hag wel concreet bezig zijn met de komst van Timber en een openingsbod hebben uitgebracht. Feyenoord Transfermarkt maakt geen melding van de hoogte van het bod.

De clubleiding van Feyenoord buigt zich momenteel over het bod van de Duitse topclub. De bedoeling is dat hier woensdag nog op wordt gereageerd. Timber vertegenwoordigt op dit moment een Estimated Transfer Value van 27,1 miljoen euro. Tot dusver kwam hij 105 keer in actie voor de Rotterdammers, waarin hij achttien goals maakte en dertien assists gaf.

Feyenoord niet onder de indruk

Drie kwartier na de berichtgeving van Feyenoord Transfermarkt maakt ook clubwatcher Krabbendam van Voetbal International melding van het Duitse bod. Feyenoord zou hier echter 'niet bepaald onder de indruk' van zijn. De Telegraaf voegt daaraan toe dat Te Kloese het voorstel van Leverkusen 'geen basis om te onderhandelen' vindt.