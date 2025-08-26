Van Persie spreekt veto uit en voorkomt zeker lijkend vertrek bij Feyenoord

Een vertrek van bij Feyenoord lijkt voorlopig van de baan. Dat is een hard gelag voor Go Ahead Eagles, dat eerder nog uitstekende papieren leek te hebben om de twintigjarige vleugelaanvaller te gaan huren van Feyenoord.

Volgens journalist Mounir Boualin van SoccerNews is hoofdtrainer Robin van Persie er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat het vertrek van Slory bij Feyenoord van de baan is. Technisch directeur Dennis te Kloese had zijn fiat gegeven aan en tijdelijk vertrek van de buitenspeler, maar Van Persie heeft daar nu toch een stokje voor gestoken.

De hoofdtrainer is van mening dat de spoeling voorin bij Feyenoord te dun is geworden, zeker nu Calvin Stengs op het punt staat om verhuurd te worden aan Pisa. Of Slory dit seizoen veel aan spelen toe zal komen, valt overigens te bezien: de Nederlands jeugdinternational heeft op de rechtsbuitenpositie de concurrentie van onder meer Anis Hadj Moussa en Gonçalo Borges

Slory speelde vorig seizoen op huurbasis in de Keuken Kampioen Divisie voor FC Dordrecht. Hij was toen in 33 competitiewedstrijden goed voor 10 doelpunten en 10 assists.