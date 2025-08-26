'Feyenoord en Pisa akkoord over Stengs', Sky Italia onthult hoogte koopoptie

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met Pisa over het vertrek van naar de Serie A. Dat wordt dinsdagmiddag althans gemeld door Sky Italia, dat in haar transferblog met aanvullende details over de aanstaande overstap van Stengs komt.

Volgens de Italiaanse zender gaat Pisa zich op huurbasis versterken met Stengs, die dit seizoen nog geen minuut in actie kwam namens Feyenoord. De promovendus zou daarnaast een optie tot koop ter waarde van zeven miljoen euro hebben bedongen. Mocht Pisa de koopoptie lichten, dan heeft Feyenoord onder de streep een kleine 'winst' gemaakt op Stengs. De Rotterdammers betaalden in de zomer van 2023 immers een bedrag van zes miljoen euro aan OGC Nice om de oud-speler van AZ en Royal Antwerp FC naar De Kuip te halen. Stengs, achtvoudig international van het Nederlands elftal, speelde sinds zijn komst 59 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor negen doelpunten en 21 assists. De afgelopen dagen werd al duidelijk dat hij Feyenoord mocht verlaten en dat zowel Pisa als Championship-club Leicester City belangstelling toonden.

Pisa keert dit seizoen na een absentie van liefst 34 jaar terug in de Serie A, nadat de club eind jaren 90 van de vorig eeew zelfs was afgezakt naar de Serie C2 - het vierde Italiaanse profniveau. Na de promotie vertrok voormalig doelpuntenmachine Filippo Inzaghi als trainer, om zijn loopbaan te vervolgen bij Palermo. Pisa vond in Alberto Gilardino een andere oud-goalgetter om de plek van Inzaghi over te nemen. Afgelopen weekend werd in de eerste speelronde van de Serie A verdienstelijk gelijkgespeeld op bezoek bij Atalanta (1-1). Naast Stengs hoopt Pisa voor het einde van de transferperiode nog meer ervaring aan de selectie toe te voegen. Volgens Italiaanse media heeft de club een lijntje uitgegooid richting de Spanjaard Raúl Albiol (39), die zonder club zit sinds hij eind vorig seizoen vertrok bij Villarreal.

'Stengs wordt woensdag medisch gekeurd'

Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) bevestigt de berichtgeving vanuit Italië en schrijft dat Stengs woensdag al medisch gekeurd gaat worden door Pisa. Boualin meldt tevens dat Feyenoord en Pisa het eens zijn over de huurconstructie, maar dat er nog wel wat laatste plooien gladgestreken moeten worden over de koopoptie.