Totaal overbodige Calvin Stengs kan van Feyenoord naar Engeland of Italië

Er is concrete belangstelling voor , zo meldt De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant zijn Leicester City en het Italiaanse Pisa geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder van Feyenoord.

De twee clubs hebben zich officieel gemeld in De Kuip en dat toont aan hoe concreet de interesse is. Feyenoord wil meewerken aan een vertrek van Stengs, omdat de middenvelder amper in de plannen van trainer Robin van Persie voorkomt. Daarnaast is de huidige Feyenoord-selectie veel te groot, dus Dennis te Kloese moet spelers van de hand doen.

Pisa en Leicester City kunnen daar aan bijdragen. Alle twee de clubs hopen Stengs op te pikken in Rotterdam-Zuid. Pisa komt uit in de Serie A, terwijl Leicester City uitkomt in de Championship. Een stap naar Italië lijkt op het eerste oog logischer voor Stengs dan een transfer naar de fysiek sterke competitie in Engeland.

Het is onduidelijk of Leicester City en Pisa inzetten op een huurdeal of een permanente transfer.