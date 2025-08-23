Biseswar wijst nieuwe linksbuiten Feyenoord aan: 'Hij heeft iets meer power'

buigt zich in FC Rijnmond over de vraag wie de vaste linksbuiten van Feyenoord moet worden. Trainer Robin van Persie heeft keuze te over met onder meer twee miljoenenaankopen, maar Biseswar laat zijn keuze juist vallen op zomeraanwinst , die eigenlijk voor het middenveld is gehaald.

Feyenoord nam afgelopen zomer afscheid van de grote ster van het voorbije seizoen, Igor Paixão. De Braziliaan toog naar Olympique Marseille, waardoor de strijd om zijn opvolging kon losbarsten. Van Persie geeft in de eerste weken van het seizoen overwegend de voorkeur aan Leo Sauer, die vorig jaar nog werd verhuurd aan NAC Breda. Met Aymin Sliti en Jayden Slory heeft de trainer nog twee talentvolle opties achter de hand, maar ook miljoenenaankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra zijn (onder meer)voor de linksbuitenpositie gehaald. Afgelopen weekend, in de Rotterdamse derby tegen Excelsior (1-2 winst) dook Valente als invaller plotseling op aan de linkerkant.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Bart Nolles vraagt in FC Rijnmond aan Biseswar naar zijn visie op het vraagstuk. "Ik denk dat Van Persie het zelf heel moeilijk maakt. Hij heeft voldoende opties. Grote talenten, denk ik. Maar ik denk toch dat ik Valente daar persoonlijk zou willen zien, omdat hij toch een beetje energie brengt. Niets ten nadele van die andere twee jongens, die zijn gewoon talentvol en moeten ook hun wedstrijden krijgen. Maar Valente heeft iets meer power, voor mijn gevoel." Nolles stipt aan dat Van Persie al heeft aangegeven dat hij de van FC Groningen overgekomen jeugdinternational juist niét als optie voor de linkerflank ziet, maar Biseswar zegt: "Hij kan een goal maken, dat is ook belangrijk. Hij komt in de zestien bij voorzetten, hij kan druk zetten, hij is er wel mee bezig."

'Daar zijn er maar weinig van, maar Ueda is dat zéker niet'

Een andere oud-Feyenoorder, Harry van der Laan, vult aan dat Valente ook in het samenspel met de andere aanvallers een toegevoegde waarde is: "Wat hij ook heeft is een slimme pass", aldus Van der Laan. Vooral Ayase Ueda heeft daar profijt van, analyseert de oud-spits. "Ueda is afhankelijk van de mensen om hem heen. Dat is niet een spits die de bal krijgt, drie man passeert en de bal erin schiet. Daar zijn er maar weinig van, maar hij is dat zeker niet. Maar als er wat meer toevoer voor hem komt vanuit het middenveld, met steekpassjes... Of juist vanaf links met Valente, naar binnen passeren en een steekpass geven, dan kun je toch hele gevaarlijke situaties creëren. Die andere buitenspelers zijn op dit moment geen zekerheidje", aldus Van der Laan.