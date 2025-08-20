Het grote knelpunt voor Feyenoord bij komst Touré

Feyenoord hoopt deze zomer nog naar De Kuip te halen, maar loopt tegen een groot probleem aan, zo stelt Martijn Krabbendam in een video van Voetbal International. De Malinees kan pas naar Rotterdam komen als is verkocht. Er is echter nauwelijks interesse voor de Argentijn.

Feyenoord is deze zomer druk bezig met de voorhoede van nieuwe impulsen te voorzien. Casper Tengstedt werd al gekocht als vervanger van Carranza, terwijl er ook een concurrent voor Ayase Ueda moet komen. De keuze daarin lijkt te zijn gevallen op Touré, voor wie Dennis te Kloese woensdag een verbeterd huurvoorstel heeft ingediend bij Atalanta Bergamo.

“Wat je hoort, is dat het een hele drukke twee weken gaan worden”, begint Krabbendam over de laatste periode van de transferwindow. “Ze proberen nog steeds een aanvaller te halen en het is geen geheim dat Touré op de lijst staat.” Voordat de Malinees naar De Kuip kan komen, moet Carranza eerst vertrekken, maakt de clubwatcher duidelijk. “Je kunt niet met vier aanvallers aan de gang gaan.”

Is dat de volgorde die aangehouden moet worden? “Ja, dat lijkt me toch wel handig”, gaat Krabbendam verder. “Voordat ik op vakantie ging, zeiden ze: Carranza gaat weg, dat is geen probleem. Drie weken later kom je terug en hij is er nog. Het is dus toch even handig als hij eerst weggaat.”