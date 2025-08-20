Live voetbal

Het grote knelpunt voor Feyenoord bij komst Touré

El Bilal Touré met op de achtergrond De Kuip en het logo van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
20 augustus 2025, 15:46

Feyenoord hoopt deze zomer El Bilal Touré nog naar De Kuip te halen, maar loopt tegen een groot probleem aan, zo stelt Martijn Krabbendam in een video van Voetbal International. De Malinees kan pas naar Rotterdam komen als Julián Carranza is verkocht. Er is echter nauwelijks interesse voor de Argentijn.

Feyenoord is deze zomer druk bezig met de voorhoede van nieuwe impulsen te voorzien. Casper Tengstedt werd al gekocht als vervanger van Carranza, terwijl er ook een concurrent voor Ayase Ueda moet komen. De keuze daarin lijkt te zijn gevallen op Touré, voor wie Dennis te Kloese woensdag een verbeterd huurvoorstel heeft ingediend bij Atalanta Bergamo.

Artikel gaat verder onder video

“Wat je hoort, is dat het een hele drukke twee weken gaan worden”, begint Krabbendam over de laatste periode van de transferwindow. “Ze proberen nog steeds een aanvaller te halen en het is geen geheim dat Touré op de lijst staat.” Voordat de Malinees naar De Kuip kan komen, moet Carranza eerst vertrekken, maakt de clubwatcher duidelijk. “Je kunt niet met vier aanvallers aan de gang gaan.”

Is dat de volgorde die aangehouden moet worden? “Ja, dat lijkt me toch wel handig”, gaat Krabbendam verder. “Voordat ik op vakantie ging, zeiden ze: Carranza gaat weg, dat is geen probleem. Drie weken later kom je terug en hij is er nog. Het is dus toch even handig als hij eerst weggaat.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

12deman
120 Reacties
52 Dagen lid
161 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Komt goed, kostte niets dus ontbinden kan altijd, krijgt ie wat mee,… Feyenoord schakelt up

Julián Carranza

Julián Carranza
Team: Feyenoord
Leeftijd: 25 jaar (22 mei 2000)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Feyenoord
21
4
2024
Philadelphia
12
6
2023
Philadelphia
33
14

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

