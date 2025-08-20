‘Feyenoord wil meewerken aan vertrek verdediger, maar moet flink haast maken’

Feyenoord is bereid om mee te werken aan het vertrek van . Volgens het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt wil een club uit de Major League Soccer de Costa Ricaan overnemen. Er is wel haast bij geboden, want de transfermarkt in de Verenigde Staten sluit aanstaande vrijdag.

Feyenoord nam Mitchell in de zomer van vorig jaar voor een bedrag van 2,5 miljoen euro over van het Costa Ricaanse LD Alajuelense. De mandekker mocht onder Brian Priske vijf keer kort invallen, terwijl interim-trainer Pascal Bosschaart en Robin van Persie beiden twee keer beroep op hem deden bij het eerste elftal.

In april werd Mitchell door Van Persie teruggezet naar de beloftenploeg. Waar de oefenmeester aangaf dat dit met de aantallen binnen de selectie te maken had, speelde er volgens Martijn Krabbendam meer. De clubwatcher gaf aan dat de verdediger op de training ‘de duels niet schuwt en ook zijn been niet terugtrekt’, een speelstijl die Van Persie met alle blessures niet kon gebruiken. De bondscoach van Costa Rica was woest om deze beslissing en kondigde in mei al aan dat Mitchell graag wil vertrekken uit De Kuip.

Nu lijkt de twintigjarige verdediger die kans te krijgen. Volgens Feyenoord Transfermarkt is er namelijk belangstelling vanuit de MLS, alhoewel er niet wordt gemeld om welke club het gaat. Dennis te Kloese zou bereid zijn mee te werken aan het vertrek van Mitchell, maar er is wel haast bij geboden. De transfermarkt in de Verenigde Staten sluit namelijk aanstaande vrijdag.