'Feyenoord wil meewerken aan vertrek verdediger, maar moet flink haast maken'

‘Feyenoord wil meewerken aan vertrek verdediger, maar moet flink haast maken’
3 reacties
Niels Hassfeld
20 augustus 2025, 15:09

Feyenoord is bereid om mee te werken aan het vertrek van Jeyland Mitchell. Volgens het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt wil een club uit de Major League Soccer de Costa Ricaan overnemen. Er is wel haast bij geboden, want de transfermarkt in de Verenigde Staten sluit aanstaande vrijdag.

Feyenoord nam Mitchell in de zomer van vorig jaar voor een bedrag van 2,5 miljoen euro over van het Costa Ricaanse LD Alajuelense. De mandekker mocht onder Brian Priske vijf keer kort invallen, terwijl interim-trainer Pascal Bosschaart en Robin van Persie beiden twee keer beroep op hem deden bij het eerste elftal.

Artikel gaat verder onder video

In april werd Mitchell door Van Persie teruggezet naar de beloftenploeg. Waar de oefenmeester aangaf dat dit met de aantallen binnen de selectie te maken had, speelde er volgens Martijn Krabbendam meer. De clubwatcher gaf aan dat de verdediger op de training ‘de duels niet schuwt en ook zijn been niet terugtrekt’, een speelstijl die Van Persie met alle blessures niet kon gebruiken. De bondscoach van Costa Rica was woest om deze beslissing en kondigde in mei al aan dat Mitchell graag wil vertrekken uit De Kuip.

Nu lijkt de twintigjarige verdediger die kans te krijgen. Volgens Feyenoord Transfermarkt is er namelijk belangstelling vanuit de MLS, alhoewel er niet wordt gemeld om welke club het gaat. Dennis te Kloese zou bereid zijn mee te werken aan het vertrek van Mitchell, maar er is wel haast bij geboden. De transfermarkt in de Verenigde Staten sluit namelijk aanstaande vrijdag.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

12deman
120 Reacties
52 Dagen lid
161 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Caranza Mitchel Kasanwiro Stengs

Copa
1.942 Reacties
709 Dagen lid
22.437 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nog nooit van deze jongen gehoord. Heeft hij gespeeld in de Kuyp? Het blijkt maar weer Kloese is een alleenheerser en maakt van de club een handelshuis. Zijn er geen grote Feyenoorders die hun stem kunnen laten horen? Of zijn ze angsthazen Ik ben zijn achternaam kwijt, een oudere man, als zou je het niet zeggen, Jorien...... Ik zag hem een half jaar geleden op zondagochtend op tv, een krachtige persoonlijkheid

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
607 Reacties
1.059 Dagen lid
4.537 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Zou het jammer vinden. Vind het echt wel een speler met potentie en de goede instelling. De wedstrijden die hij speelde waren vrij redelijk (met de cl wedstrijd tegen ac milan als hoogtepunt) alleen maakt hij elke wedstrijd ook wel een slippertje

Jeyland Mitchell

Jeyland Mitchell
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (29 sep. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Feyenoord
1
0
2023/2024
Liberia
9
1
2022/2023
Guanacasteca
13
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

