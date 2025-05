Woedende Miguel Herrera: 'Hij is verdrietig en wil weg bij Feyenoord'

Robin van Persie oogst forse kritiek in Costa Rica. Bondscoach Miguel Herrera van het Centraal-Amerikaanse land is furieus over het besluit van Van Persie om Mitchell terug te zetten naar de Onder 21 van Feyenoord. Naar verluidt maakt de trainer van Feyenoord zich zorgen om de nietsontziende speelstijl van Mitchell.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer 2,5 miljoen euro aan Alajuelense voor de international, die op de Copa América nog de Braziliaanse ster Vinícius Júnior in bedwang hield (0-0). Mitchell werd binnengehaald als een verdediger met sterke fysieke kwaliteiten en ruwe diamant, maar juist zijn scherpe speelstijl roept inmiddels vragen op binnen de technische staf. Van Persie zou Mitchell uit angst voor blessures van andere spelers mijden van het trainingsveld.

De keuze van de trainer kan het vertrek van Mitchell inleiden, zegt Herrera tijdens een persmoment. “Jeyland is verdrietig door deze situatie en is van plan om te vertrekken. Ik vind het ongelooflijk dat Jeyland Mitchell niet met het eerste elftal van Feyenoord meetraint, omdat hij te hard zou spelen. Ik ken hem en ik weet dat hij geen kwaadwillende speler is.” Herrera benadrukt de mening van Van Persie te respecteren. “Hij heeft voor grote clubs gespeeld in zijn eigen carrière. Maar als je een speler niet mag, kun je dat beter gewoon zeggen: hij spreekt me niet aan.”

Herrera neemt het op voor zijn pupil, die vijftien interlands op zijn naam heeft. “Hij is een speler die de duels niet schuwt, maar dat is net wat wij coaches zoeken: jongens die echt voor elke bal gaan. Voor mij is hij een ontzettend belangrijke speler. Zijn fysieke kracht en instelling spreken me aan. Als Feyenoord geen plannen met hem heeft, hoop ik dat hij in een andere competitie wél de minuten krijgt om te laten zien wat hij in huis heeft.”

