Kraay verbaast zich om 'opvallend' gedrag Van Persie
Foto: © Imago
20 augustus 2025, 08:53

Hans Kraay junior vindt het zeer ‘opvallend’ hoe mild Robin van Persie was voor Jordan Lotomba na de nederlaag bij Fenerbahçe vorige week, geeft hij aan in zijn column in Voetbal International. De trainer had zijn eigen hachje kunnen redden door naar de fouten te wijzen, maar besloot de verdediger in bescherming te nemen.

Feyenoord werd vorige week door Fenerbahçe uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. Na een 2-1 zege in eigen huis, werd er in Istanbul met 5-2 verloren. Lotomba beleefde op persoonlijk vlak een horroravond, daar hij met fouten verantwoordelijk was voor drie van de vijf tegentreffers. Verschillende fans van Feyenoord maakten hem daarom met de grond gelijk op social media.

Van Persie ging niet mee in deze kritiek en nam de Zwitser na de wedstrijd in bescherming. “Ik vond het opvallend hoe mild Van Persie was na afloop van de 5-2 nederlaag tegen Fenerbahçe, waarin drie grote fouten van Jordan Lotomba Feyenoord toch echt de das om hebben gedaan”, begint Kraay. “Hij had ook kunnen zeggen, om zijn eigen hachje te redden: Ja, tegen dit soort fouten valt niet te voetballen.” De analist vindt het ‘zeer chique’ dat Van Persie Lotomba in bescherming nam, ook na het zien van de beelden.

“Van Persie zei zwaar geïrriteerd dat Lotomba volledig kapotgemaakt is op social media en dat hij dat volle bak heeft meegekregen en er mentaal helemaal doorheen zat”, gaat Kraay verder. “De trainer vond het schandalig dat de ziektes Lotomba om de oren vlogen. Ik heb het even opgezocht. Hij kon de ziekte met de K krijgen, doodsverwensingen kreeg-ie om zijn oren: We komen je thuis opzoeken en: Alsjeblieft zo snel mogelijk oprotten bij Feyenoord. Gelukkig steunden de échte Feyenoord-supporters hem wel voorafgaand aan de wedstrijd tegen Excelsior.”

Dat zo'n jongen op sociale media helemaal met de grond gelijk wordt gemaakt, ook nog door de eigen aanhang, is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Maar wat van Persie doet ben ik het ook niet mee eens. Je mag toch wel gerust voor de camera zeggen dat je vindt dat je speler een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Anders maak je zowel jezelf als zo'n jongen wat wijs.

Dat zo'n jongen op sociale media helemaal met de grond gelijk wordt gemaakt, ook nog door de eigen aanhang, is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Maar wat van Persie doet ben ik het ook niet mee eens. Je mag toch wel gerust voor de camera zeggen dat je vindt dat je speler een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Anders maak je zowel jezelf als zo'n jongen wat wijs.

Fenerbahçe - Feyenoord

5 - 2
Gespeeld op 12 aug. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

