Kraay junior tipt Ajax, PSV en Feyenoord: 'Als ze nog een back-up zoeken...'

Mochten Ajax, PSV en Feyenoord nog een back-up voor de verdediging zoeken, dan moeten ze vol gaan voor FC Volendam-verdediger . Dat oppert Hans Kraay junior bij Voetbalpraat op ESPN. De verslaggever is, net als Kees Kwakman onder de indruk van de centrale verdediger.

Mbuyamba werd afgelopen seizoen kampioen in de Keuken Kampioen Divisie met FC Volendam. Daarmee speelde hij ook al twee seizoenen Eredivisie. De verdediger maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor MVV Maastricht. FC Barcelona pikte hem vervolgens op voor het B-team, waarna een periode in de jeugd van Chelsea volgde. Inmiddels speelt Mbuyamba bijna drie jaar voor Volendam, waar de 1,95 meter lange rots achterin al tien doelpunten maakte.

Ondanks het kampioenschap en de daarbij horende promotie zou Mbuyamba zijn zinnen hebben gezet op een transfer. Vooralsnog speelt de boomlange verdediger nog altijd bij de Palingboeren. Wel was Mbuyamba in beeld bij NEC, dat uiteindelijk niet doorpakte op de verdediger.

Kraay junior is in ieder lovend over de verdediger. "Vorig seizoen maakte hij al een geweldige indruk. We kennen hem al een tijdje en hij heeft bij Barcelona en Chelsea in de jeugd gezeten. Ik vond hem dit weekend heel erg goed", steekt hij van wal. "Toen dacht ik, als Ajax, Feyenoord en PSV nou een back-up zoeken voor hun centrale verdediger. Dan zou dat zeker een optie zijn. Ik denk ook dat hij bij AZ zo in de basis zou komen. Durf hem er zo in te zetten."

Tafelgenoot Kwakman is al wat langer bekend met Mbuyamba en steekt zijn lofzang niet onder stoelen of banken. "Dit is gewoon een jongen die wat mij betreft bij elke ploeg onder de top 5 in de basis zou komen. Zelfs als ik naar Twente kijk, daar kan hij ook zo spelen", vertelt hij over de verdediger die in Volendam nog beschikt over een contract tot medio 2026.

Kwakman denkt te weten waarom Mbuyamba mogelijk nog altijd onder contract staat bij FC Volendam. Het heeft alles te maken met de hartproblemen waar de 23-jarige verdediger mee te maken heeft gehad. "Hij speelt natuurlijk met een pacemaker en ik denk dat dat clubs ongetwijfeld zal afschrikken. Misschien ook met de doorverkoop erna. Voor zo ver ik weet is er maar een land waar hij dan niet naar toe kan en dat is Italië", besluit hij.