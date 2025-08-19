Tillman-opvolger hard op weg naar PSV: akkoord nadert

PSV heeft (19) bijna binnen, zo melden onder meer Eindhovens Dagblad en Voetbal International dinsdagmiddag. De middenvelder, die in Eindhoven de opvolger van moet worden, is dicht bij een deal met de regerend landskampioen van Nederland.

Voordat de deal officieel gemaakt kan worden, moeten er nog wat punten en komma’s worden gezet. Ook moet de Duitse middenvelder nog een medische keuring ondergaan, maar Wanner zou een transfer naar PSV persoonlijk al helemaal zien zitten. Ook de clubs lijken er volgens het ED uit te komen.

‘De komst van Wanner zal normaal gesproken snel een feit zijn’, zo weet de doorgaans zeer betrouwbare Rik Elfrink te melden in zijn artikel voor het ED. Er is nog geen duidelijkheid om wat voor deal het precies zou gaan tussen PSV en Bayern München. Een volledige koop is mogelijk, evenals een huurdeal met optie tot koop.

Wanner is al langere tijd in beeld bij PSV, maar lijkt deze transferzomer dan eindelijk te komen. Vorig jaar onderzochten de Eindhovenaren al of de negentienjarige middenvelder haalbaar was, maar destijds beschikten ze nog over vier andere ‘tienen’. Eén van die vier, was Tillman. Maar door zijn vertrek naar Bayer Leverkusen zoekt PSV nog altijd naar een opvolger.