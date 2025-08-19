Tillman-opvolger hard op weg naar PSV: akkoord nadert

PSV heeft Paul Wanner (19) bijna binnen, zo melden onder meer Eindhovens Dagblad en Voetbal International dinsdagmiddag. De middenvelder, die in Eindhoven de opvolger van Malik Tillman moet worden, is dicht bij een deal met de regerend landskampioen van Nederland.
Voordat de deal officieel gemaakt kan worden, moeten er nog wat punten en komma’s worden gezet. Ook moet de Duitse middenvelder nog een medische keuring ondergaan, maar Wanner zou een transfer naar PSV persoonlijk al helemaal zien zitten. Ook de clubs lijken er volgens het ED uit te komen.
‘De komst van Wanner zal normaal gesproken snel een feit zijn’, zo weet de doorgaans zeer betrouwbare Rik Elfrink te melden in zijn artikel voor het ED. Er is nog geen duidelijkheid om wat voor deal het precies zou gaan tussen PSV en Bayern München. Een volledige koop is mogelijk, evenals een huurdeal met optie tot koop.
Wanner is al langere tijd in beeld bij PSV, maar lijkt deze transferzomer dan eindelijk te komen. Vorig jaar onderzochten de Eindhovenaren al of de negentienjarige middenvelder haalbaar was, maar destijds beschikten ze nog over vier andere ‘tienen’. Eén van die vier, was Tillman. Maar door zijn vertrek naar Bayer Leverkusen zoekt PSV nog altijd naar een opvolger.
Zou gelijk de grootste aanwinst zijn in de eredivisie na de transfer van Van Bommel. Stewart is ook erg goed in slow cooking. Een spits zou ook nog wel fijn zijn. Misschien ff die spits van Atalanta die PSV al jaren op het oog heeft huren voor een jaar.
Als hij zo goed was kon Bosz echt niet om hem heen en zou hij gewoon spelen. Blijkbaar is Babadi niet goed genoeg voor het echte CL niveau van de top2. Prima dat zulke spelers verhuurd kunnen worden om daarna misschien wel de stap te maken. Maar Babadi is wel een leuke speler om naar te kijken. Herinner mij nog tegen Liverpool waarbij hij en Bakayoko heel Liverpool en Slot te kakken zette met gallery play. Ze tikten Slot en Liverpool helemaal dizzy
@hops, dat babadi mee speelde zegt ook iets over het 7e team van PSV. Het nietige PSV tegen Liverpool met 10x de begroting van PSV. En dan Slot en Liverpool nog dizzy getikt worden door een jeugdspelertje en een speler die er niks van bakte. Pijnlijk.
