Tillman-opvolger hard op weg naar PSV: akkoord nadert

PSV-target Paul Wanner
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 17:55

PSV heeft Paul Wanner (19) bijna binnen, zo melden onder meer Eindhovens Dagblad en Voetbal International dinsdagmiddag. De middenvelder, die in Eindhoven de opvolger van Malik Tillman moet worden, is dicht bij een deal met de regerend landskampioen van Nederland.

Voordat de deal officieel gemaakt kan worden, moeten er nog wat punten en komma’s worden gezet. Ook moet de Duitse middenvelder nog een medische keuring ondergaan, maar Wanner zou een transfer naar PSV persoonlijk al helemaal zien zitten. Ook de clubs lijken er volgens het ED uit te komen.

‘De komst van Wanner zal normaal gesproken snel een feit zijn’, zo weet de doorgaans zeer betrouwbare Rik Elfrink te melden in zijn artikel voor het ED. Er is nog geen duidelijkheid om wat voor deal het precies zou gaan tussen PSV en Bayern München. Een volledige koop is mogelijk, evenals een huurdeal met optie tot koop.

Wanner is al langere tijd in beeld bij PSV, maar lijkt deze transferzomer dan eindelijk te komen. Vorig jaar onderzochten de Eindhovenaren al of de negentienjarige middenvelder haalbaar was, maar destijds beschikten ze nog over vier andere ‘tienen’. Eén van die vier, was Tillman. Maar door zijn vertrek naar Bayer Leverkusen zoekt PSV nog altijd naar een opvolger.

Voetbalhoofdstad
322 Reacties
21 Dagen lid
1.087 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Zou gelijk de grootste aanwinst zijn in de eredivisie na de transfer van Van Bommel. Stewart is ook erg goed in slow cooking. Een spits zou ook nog wel fijn zijn. Misschien ff die spits van Atalanta die PSV al jaren op het oog heeft huren voor een jaar.

Arena
127 Reacties
8 Dagen lid
451 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Slow cooking. Hahahahaha geweldig!

Copa
1.932 Reacties
708 Dagen lid
22.407 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Waarom krijgt Babadi geen eerlijke kans. Die knul kan heel goed ballen. Top techniek, in de kleine ruimte. Wat heeft Bosz tegen hem.

Voetbalhoofdstad
322 Reacties
21 Dagen lid
1.087 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Als hij zo goed was kon Bosz echt niet om hem heen en zou hij gewoon spelen. Blijkbaar is Babadi niet goed genoeg voor het echte CL niveau van de top2. Prima dat zulke spelers verhuurd kunnen worden om daarna misschien wel de stap te maken. Maar Babadi is wel een leuke speler om naar te kijken. Herinner mij nog tegen Liverpool waarbij hij en Bakayoko heel Liverpool en Slot te kakken zette met gallery play. Ze tikten Slot en Liverpool helemaal dizzy

Hops
193 Reacties
1.058 Dagen lid
979 Likes
Hops
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad. Ja tegen de 6 team van Liverpool 🤣🤣🤣 kun je zien dat je nergens verstand van hebt

gtsb 2.0
5.861 Reacties
1.058 Dagen lid
25.468 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Hops laat gaan hij kent deze speler niet eens. Maar het is de grootste aanwinst van de ed.😴😴😴😴.

Voetbalhoofdstad
322 Reacties
21 Dagen lid
1.087 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@hops, dat babadi mee speelde zegt ook iets over het 7e team van PSV. Het nietige PSV tegen Liverpool met 10x de begroting van PSV. En dan Slot en Liverpool nog dizzy getikt worden door een jeugdspelertje en een speler die er niks van bakte. Pijnlijk.

Paul Wanner

Paul Wanner
Team: Bayern München
Leeftijd: 19 jaar (23 dec. 2005)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Heidenheim
29
3
2023/2024
Bayern München
0
0
2023/2024
Elversberg
28
6
2023/2024
Bayern II
3
1

