PSV moet transfermarkt op: Pléa maanden uitgeschakeld door zware blessure

PSV krijgt een flinke tegenslag te verwerken: staat maanden langs de kant door een beschadigd kniekraakbeen. De Franse spits mist de hele eerste seizoenshelft en PSV houdt rekening met een beperkte rol na de winterstop, zo meldt de club op de officiële kanalen.

Pléa raakte afgelopen zondag zwaar geblesseerd tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV (0-2). De aanvaller werd neergehaald door Robin Pröpper en moest direct vervangen worden. Na afloop werd de Fransman al gespot met krukken en was de vrees voor een lange afwezigheid groot.

Pléa kan op zijn vroegst na de winterstop terugkeren bij PSV, maar de club sluit niet uit dat hij het hele seizoen mist. Zijn blessure aan het kniekraakbeen, dat de binnenkant van het gewricht bekleedt, geneest langzaam en heeft een slecht herstelvermogen.

PSV moet transfermarkt op

De club moet snel schakelen op de transfermarkt. Omdat Ricardo Pepi, die ook nog niet helemaal hersteld is, hebben de Eindhovenaren een spitsenprobleem. "Het is bijna ondenkbaar dat er geen extra speler meer bijkomt", meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.