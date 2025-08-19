Spits waar PSV afgelopen winter achteraan zat, krijgt groen licht voor transfer

mag vertrekken bij FC Utrecht, zo maakt Ron Jans duidelijk in aanloop naar de Europese wedstrijd tegen Zrinjski Mostar. Door de komst van heeft de 22-jarige spits weinig perspectief meer in de Domstad. De vraag is of PSV, dat in de winter nog interesse had in de aanvaller, opnieuw aanklopt in Utrecht.

Afgelopen seizoen beschikten de Domstedelingen met Haller, David Min en Ohio over drie spitsen. Jans vond dit geen fijne werkwijze en maakte na de komst van Haller duidelijk dat Ohio niet hoeft te hopen op veel minuten in het nieuwe seizoen. FC Utrecht zou openstaan voor zowel een verkoop als verhuur.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk meldt PSV zich hierdoor opnieuw in Utrecht. Dat deed de Eindhovense club afgelopen winter namelijk ook. Door de langdurige blessure van Alessane Pléa beschikt Peter Bosz met Ricardo Pepi maar over één spits. Daarnaast blijkt Pepi ook nog niet topfit, waardoor PSV op dit moment een spitsenprobleem heeft.

Jeroen Kapteijns denkt echter dat Ohio geen optie is voor de Eindhovenaren. “Hij heeft geen goede periode achter de rug. Zo heeft Ohio sinds de misgelopen transfer eind januari nog maar één keer gescoord voor Utrecht, verloor hij zijn basisplek bij Jong Oranje op het EK aan Thom van Bergen én verloor hij in de voorbereiding op het seizoen de strijd om de spitspositie van Min”, zegt de journalist van De Telegraaf.