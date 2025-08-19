Live voetbal

Spits waar PSV afgelopen winter achteraan zat, krijgt groen licht voor transfer

PSV juicht na een goal tegen Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
4 reacties
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 14:24   Bijgewerkt: 14:34

Noah Ohio mag vertrekken bij FC Utrecht, zo maakt Ron Jans duidelijk in aanloop naar de Europese wedstrijd tegen Zrinjski Mostar. Door de komst van Sébastien Haller heeft de 22-jarige spits weinig perspectief meer in de Domstad. De vraag is of PSV, dat in de winter nog interesse had in de aanvaller, opnieuw aanklopt in Utrecht.

Afgelopen seizoen beschikten de Domstedelingen met Haller, David Min en Ohio over drie spitsen. Jans vond dit geen fijne werkwijze en maakte na de komst van Haller duidelijk dat Ohio niet hoeft te hopen op veel minuten in het nieuwe seizoen. FC Utrecht zou openstaan voor zowel een verkoop als verhuur.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk meldt PSV zich hierdoor opnieuw in Utrecht. Dat deed de Eindhovense club afgelopen winter namelijk ook. Door de langdurige blessure van Alessane Pléa beschikt Peter Bosz met Ricardo Pepi maar over één spits. Daarnaast blijkt Pepi ook nog niet topfit, waardoor PSV op dit moment een spitsenprobleem heeft.

Jeroen Kapteijns denkt echter dat Ohio geen optie is voor de Eindhovenaren. “Hij heeft geen goede periode achter de rug. Zo heeft Ohio sinds de misgelopen transfer eind januari nog maar één keer gescoord voor Utrecht, verloor hij zijn basisplek bij Jong Oranje op het EK aan Thom van Bergen én verloor hij in de voorbereiding op het seizoen de strijd om de spitspositie van Min”, zegt de journalist van De Telegraaf.

0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Copa
1.928 Reacties
708 Dagen lid
22.399 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wellicht iets voor Kloese. Time is running out

John456
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
John456
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Klaas Scholtens
3 Reacties
351 Dagen lid
12 Likes
Klaas Scholtens
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

van hooidonk wil psv verzwakken met broby laat hem maar feyenoord gaan is veel beter voor hem meer kans op speel tijd

Voetbalhoofdstad
319 Reacties
21 Dagen lid
1.065 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

feijenoord kan alleen maar spelers op afbetaling kopen net als die speler van dordrecht waarbij ze 400k gespreid moeten betalen.

Reacties

I'm a student and didn't have time to work in a store. I tried this and made $180 in one day. I didn't believe it at first, but now I can pay for my studies with it. 🙂 A valuable opportunity for everyone 🙂 Here: www.salary.richjob2.com

Noah Ohio

Noah Ohio
Team: Utrecht
Leeftijd: 22 jaar (16 jan. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
1
0
2024/2025
Jong Utrecht
3
2
2024/2025
Utrecht
23
5
2023/2024
Hull
8
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3
9
Groningen
2
-2
3

Complete Stand

