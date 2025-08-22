Live voetbal

1908: Timber stelt Feyenoord gerust met duidelijke boodschap

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
Mingus Niesten
22 augustus 2025, 14:53   Bijgewerkt: 15:16

Quinten Timber wil eigenlijk deze zomer vertrekken bij Feyenoord, maar momenteel lijkt het erop dat dat niet gaat gebeuren. De interesse van buitenlandse clubs valt wat tegen. Volgens 1908.nl zal de middenvelder bijtekenen bij Feyenoord als hij deze zomer niet vertrekt.

Timber is onlangs begonnen aan zijn vierde seizoen in Rotterdam en lijkt, net als zijn tweelingbroer Jurriën, dolgraag een stap te zetten naar een van de Europese topcompetities. De Premier League heeft naar verluidt zijn voorkeur. Namen van clubs als West Ham United en Bayer Leverkusen worden genoemd als potentiële nieuwe werkgevers voor Timber, maar Dennis te Kloese bevestigt vrijdag tegenover het Algemeen Dagblad dat er nog geen bod van een van die verenigingen is gekomen. "Nee, niets van die clubs gehoord", stelt de algemeen directeur van Feyenoord. Daarmee wordt het nieuws van Martijn Krabbendam van donderdag bevestigd.

De kans lijkt zodoende steeds groter te worden dat Timber niet vertrekt voor 2 september aanstaande. Dat is sportief gezien goed nieuws voor de Rotterdammers, maar kan financieel dramatisch zijn. Een jonge international als Timber met specifieke kwaliteiten moet een flink bedrag opleveren. En in de huidige situatie zou de middenvelder in de zomer van 2026 gratis de deur uit kunnen lopen.

Daar steekt Timber nu zelf een stokje voor, blijkt uit berichtgeving van 1908.nl. De sterkhouder wil zijn huidige werkgever niet voor nul euro verlaten, maar wil ook nog niet bijtekenen. Met een nog eenjarig contract kunnen clubs uit het buitenland hem voor een aantrekkelijke prijs ophalen, een voordeel 'waar Timber nog geen afstand van wil doen'. Maar, als na de speler na 2 september nog steeds onderdeel uitmaakt van Feyenoord, wil hij bijtekenen, weet 1908.nl. "Wellicht dat dit gepaard gaat met aanvullende afspraken die de kans op een geslaagde transfer in de toekomst vergroten, maar dat hij Feyenoord voor nop wil verlaten is niet aan de orde", valt er te lezen op de Feyenoord-site. Daarmee stelt Timber zijn huidige werkgever in ieder geval wat gerust.

VoetbaIhoofdstad
14 Reacties
2 Dagen lid
20 Likes
VoetbaIhoofdstad
Logisch dat er niemand komt na zo'n blessure. Die wachten eerst af hoe de speler terugkomt. Moet toegeven dat het wel cooking geregeld is dat hij zal bijtekenen als er geen club komt. Top 2 waardig.

ERIMIR
3.210 Reacties
411 Dagen lid
37.103 Likes
ERIMIR
Valt me tegen van Timber, die houding. Van een echte topper verwacht je standvastigheid. Die zie je niet bij hem en laat zich piepelen door zijn club. Denk niet dat een Europese topclub zo'n houding waardeert.

Arena
199 Reacties
11 Dagen lid
745 Likes
Arena
Timber begint zich langzaam te realiseren dat de grote clubs niet naar hem kijken. Dus dan wordt het bijtekenen. Het is een optelsom. Voor de club misschien leuk maar voor hem zelf niet want het zal toch een teleurstelling voor hem zijn.

