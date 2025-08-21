Feyenoord krijgt boetes van UEFA na thuisduel tegen Fenerbahçe

Feyenoord moet geld overmaken naar de UEFA na het recente thuisduel tegen Fenerbahçe (2-1). In totaal gaat het om een bedrag van 17.750 euro.

Een van de boetes betreft een 'fout' die al eerder door de Rotterdammers is gemaakt. Zo wordt er 14.000 euro in rekening gebracht voor het 'blokkeren van de trappen'. Verder komt het afgestoken vuurwerk Feyenoord op een boete van 3750 euro te staan. Ook werd er een waarschuwing aan de Eredivisie-club gegeven, aangezien het wedstrijdprotocol omtrent vlaggen niet werd gerespecteerd.

Fenerbahçe kreeg ook een boete. De Turkse club moet 9000 euro overmaken omdat hun fans eveneens vuurwerk afstaken tijdens de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League.

Feyenoord won dat duel in De Kuip wel (2-1), maar moest in Istanbul het hoofd buigen. Uiteindelijk werd het daar 5-2 voor Fener, waardoor de thuisoverwinning compleet tenietgedaan werd. Door de laatstgenoemde uitslag zal de ploeg van Robin van Persie dit seizoen niet in de Champions League aantreden.