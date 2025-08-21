Live voetbal 9

Feyenoord krijgt boetes van UEFA na thuisduel tegen Fenerbahçe

Robin van Persie en verschillende Feyenoord-spelers bedanken de supporters na de 5-2 nederlaag tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
2 reacties
Mingus Niesten
21 augustus 2025, 19:36

Feyenoord moet geld overmaken naar de UEFA na het recente thuisduel tegen Fenerbahçe (2-1). In totaal gaat het om een bedrag van 17.750 euro.

Een van de boetes betreft een 'fout' die al eerder door de Rotterdammers is gemaakt. Zo wordt er 14.000 euro in rekening gebracht voor het 'blokkeren van de trappen'. Verder komt het afgestoken vuurwerk Feyenoord op een boete van 3750 euro te staan. Ook werd er een waarschuwing aan de Eredivisie-club gegeven, aangezien het wedstrijdprotocol omtrent vlaggen niet werd gerespecteerd.

Fenerbahçe kreeg ook een boete. De Turkse club moet 9000 euro overmaken omdat hun fans eveneens vuurwerk afstaken tijdens de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord won dat duel in De Kuip wel (2-1), maar moest in Istanbul het hoofd buigen. Uiteindelijk werd het daar 5-2 voor Fener, waardoor de thuisoverwinning compleet tenietgedaan werd. Door de laatstgenoemde uitslag zal de ploeg van Robin van Persie dit seizoen niet in de Champions League aantreden.

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe

'Quinten Timber een van de topkandidaten voor Duitse topclub'

Vertrekt Timber alsnog bij Feyenoord? Engelse club volgt hem op de voet

Vertrekt Timber alsnog bij Feyenoord? Engelse club volgt hem op de voet

El Bilal Touré met op de achtergrond De Kuip en het logo van Feyenoord

Het grote knelpunt voor Feyenoord bij komst Touré

gtsb 2.0
5.820 Reacties
1.060 Dagen lid
25.222 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Het zou idd helpen om eens stewards neer te zetten die wel hun taak doen. En niet er alleen zijn om gratis de wedstrijden te kunnen zien .

Hahahahahaha en jullie dan
987 Reacties
782 Dagen lid
7.073 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@gtsb 2.0 meld je aan zou ik zeggen

