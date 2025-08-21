Botst het tussen Robin van Persie en Dennis te Kloese? 'Geen communicatie'

Marciano Vink heeft het gevoel dat Feyenoord-trainer Robin van Persie en technisch directeur Dennis te Kloese weinig met elkaar overleggen. Dat geeft de analist aan in het programma Voetbalpraat van ESPN. Aanleiding zijn de reserverollen van enkele dure Feyenoord-aankopen.

Feyenoord is een metamorfose ondergaan in de transferperiode. De ploeg van Robin van Persie heeft een nieuw gezicht gekregen. Er zijn veel nieuwe spelers gekomen, waarvan Sem Steijn, Anel Ahmedhodžić en Tsuyoshi Watanabe zich direct in de basis hebben gespeeld. Toch vielen ook miljoenenaanwinsten buiten de boot. „Er zijn best veel spelers gehaald, maar er staan er weinig op het veld,” constateert Vink.

Artikel gaat verder onder video

Volgens hem komt dat doordat Van Persie en Te Kloese niet altijd op één lijn zitten. „Een speler die jij als trainer haalt, die stel je sowieso op. Want je wil je gelijk bewijzen. Het lijkt alsof daar geen communicatie is. Dat Te Kloese vooral zijn eigen netwerk benut.”

Een van de opvallendste bankzitters is Gonçalo Borges. De Portugese aanvaller kwam voor veel miljoenen over van Porto, maar ziet Leo Sauer boven zich in de pikorde. „Scouten blijft natuurlijk heel belangrijk,” vult collega-analist Mario Been aan. „Je ziet wat er nu bij Feyenoord gebeurt: dure aankopen die al niet meer opgesteld worden", doelt hij op Borges.