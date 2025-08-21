Botst het tussen Robin van Persie en Dennis te Kloese? 'Geen communicatie'

Marciano Vink heeft het gevoel dat Feyenoord-trainer Robin van Persie en technisch directeur Dennis te Kloese weinig met elkaar overleggen. Dat geeft de analist aan in het programma Voetbalpraat van ESPN. Aanleiding zijn de reserverollen van enkele dure Feyenoord-aankopen.
Feyenoord is een metamorfose ondergaan in de transferperiode. De ploeg van Robin van Persie heeft een nieuw gezicht gekregen. Er zijn veel nieuwe spelers gekomen, waarvan Sem Steijn, Anel Ahmedhodžić en Tsuyoshi Watanabe zich direct in de basis hebben gespeeld. Toch vielen ook miljoenenaanwinsten buiten de boot. „Er zijn best veel spelers gehaald, maar er staan er weinig op het veld,” constateert Vink.
Volgens hem komt dat doordat Van Persie en Te Kloese niet altijd op één lijn zitten. „Een speler die jij als trainer haalt, die stel je sowieso op. Want je wil je gelijk bewijzen. Het lijkt alsof daar geen communicatie is. Dat Te Kloese vooral zijn eigen netwerk benut.”
Een van de opvallendste bankzitters is Gonçalo Borges. De Portugese aanvaller kwam voor veel miljoenen over van Porto, maar ziet Leo Sauer boven zich in de pikorde. „Scouten blijft natuurlijk heel belangrijk,” vult collega-analist Mario Been aan. „Je ziet wat er nu bij Feyenoord gebeurt: dure aankopen die al niet meer opgesteld worden", doelt hij op Borges.
Het rommelt aan alle kanten binnen feijenoord en ook de media ziet dit duidelijk. Het is geen toeval dat deze ontwikkeling besproken wordt want er vind gewoon kapitaalvernietiging plaats binnen feijenoord.Precies zoals Vink en Been bij ESPN aangeven is het opvallend hoe aankopen van te kloese genegeerd worden door professor van Persie. Veel spelers hebben intern hun onvrede al aangegeven over de situatie waarin ze verkeren.Slecht people management van de rookie en daarnaast lukt feijenoord het steeds niet om de selectie in te krimpen. Nieuwe uitleen regels nekken feijenoord evenals dat ze geen geld hadden voor een jong team in de kkd. Zoals gezegd rommelt het, uitgeschakeld door een zwak Fenerbahce in de CL, het is wachten tot de bom ontploft in de kuip tussen alle betrokkenen. Ik zie het somber in.
Het rommelt aan alle kanten binnen feijenoord en ook de media ziet dit duidelijk. Het is geen toeval dat deze ontwikkeling besproken wordt want er vind gewoon kapitaalvernietiging plaats binnen feijenoord.Precies zoals Vink en Been bij ESPN aangeven is het opvallend hoe aankopen van te kloese genegeerd worden door professor van Persie. Veel spelers hebben intern hun onvrede al aangegeven over de situatie waarin ze verkeren.Slecht people management van de rookie en daarnaast lukt feijenoord het steeds niet om de selectie in te krimpen. Nieuwe uitleen regels nekken feijenoord evenals dat ze geen geld hadden voor een jong team in de kkd. Zoals gezegd rommelt het, uitgeschakeld door een zwak Fenerbahce in de CL, het is wachten tot de bom ontploft in de kuip tussen alle betrokkenen. Ik zie het somber in.