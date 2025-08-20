Vertrekt Timber alsnog bij Feyenoord? Engelse club volgt hem op de voet

staat op een schaduwlijst van West Ham United. Dat meldt journalist Jacob Steinberg van The Guardian woensdag. Van concrete interesse voor de middenvelder van Feyenoord is nog geen sprake, want The Hammers hebben meerdere middenvelders in het vizier.

Een daarvan is middenvelder Mateus Fernandes van Southampton. West Ham United heeft een bod op hem uitgebracht, dat is afgewezen. Daarnaast is Marc Casado (FC Barcelona) in beeld. Ook op hem is een bod uitgebracht. Volgens Steinberg is het echter onwaarschijnlijk dat dit tot een akkoord zal leiden.

Daardoor bestaat de kans dat andere spelers concreet in beeld gaan komen. Timber behoort tot die opties. Het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt meldt, in navolging van de berichtgeving uit Engeland, dat Feyenoord nog geen voorstel op papier heeft ontvangen uit Londen.

Gezien zijn kwaliteiten zou een vertrek van Timber een aderlating zijn voor Feyenoord, maar het is mogelijk de enige optie om nog een transfersom over te houden aan de voormalig aanvoerder. De 24-jarige Utrechter loopt volgende zomer uit zijn contract in Rotterdam-Zuid en is vooralsnog niet ingegaan op pogingen van Feyenoord om zijn contract te verlengen.