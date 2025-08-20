Live voetbal

Vertrekt Timber alsnog bij Feyenoord? Engelse club volgt hem op de voet

Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
20 augustus 2025, 16:32

Quinten Timber staat op een schaduwlijst van West Ham United. Dat meldt journalist Jacob Steinberg van The Guardian woensdag. Van concrete interesse voor de middenvelder van Feyenoord is nog geen sprake, want The Hammers hebben meerdere middenvelders in het vizier.

Een daarvan is middenvelder Mateus Fernandes van Southampton. West Ham United heeft een bod op hem uitgebracht, dat is afgewezen. Daarnaast is Marc Casado (FC Barcelona) in beeld. Ook op hem is een bod uitgebracht. Volgens Steinberg is het echter onwaarschijnlijk dat dit tot een akkoord zal leiden.

Daardoor bestaat de kans dat andere spelers concreet in beeld gaan komen. Timber behoort tot die opties. Het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt meldt, in navolging van de berichtgeving uit Engeland, dat Feyenoord nog geen voorstel op papier heeft ontvangen uit Londen.

Gezien zijn kwaliteiten zou een vertrek van Timber een aderlating zijn voor Feyenoord, maar het is mogelijk de enige optie om nog een transfersom over te houden aan de voormalig aanvoerder. De 24-jarige Utrechter loopt volgende zomer uit zijn contract in Rotterdam-Zuid en is vooralsnog niet ingegaan op pogingen van Feyenoord om zijn contract te verlengen.

avatar

Goedkope deal voor andere clubs. Max 5mln moet die wel ff op te halen zijn, zeker na het missen van CL van feijenoord.

avatar

Goedkope deal voor andere clubs. Max 5mln moet die wel ff op te halen zijn, zeker na het missen van CL van feijenoord.

Quinten Timber

Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

