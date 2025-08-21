Live voetbal 8

Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren
Foto: © Imago
1 reactie
Mingus Niesten
21 augustus 2025, 16:53   Bijgewerkt: 17:45

Nu Edson Álvarez tijdelijk gaat vertrekken naar Fenerbahçe, wil West Ham United nog een vervanger aantrekken. Daarvoor komen Kenneth Taylor en Quinten Timber in aanmerking, weet The Guardian.

Álvarez werd vorige week gelinkt aan een terugkeer bij Ajax, maar die overstap lijkt nooit aan de orde te zijn geweest. De Mexicaan zal op huurbasis naar Fenerbahçe vertrekken. Als de oud-Ajacied bevalt, kan Fener Álvarez ook na afloop van de huurperiode kopen.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder drukte bij West Ham zwaar op het salarisbudget, met een weeksalaris van 130 duizend euro. Nu Álvarez tijdelijk uit Londen vertrekt, kunnen The Hammers kijken naar versterkingen op het middenveld. Mateus Fernandes (Southampton), Marc Casadó (FC Barcelona) en Andrey Santos (Chelsea) bleken niet haalbaar, maar West Ham heeft meer spelers in het vizier. Op die lijst staan Romano Schmid (Werder Bremen), Andy Diouf (RC Lens, donderdag naar Internazionale vertrokken), Djaoui Cisse (Rennes) en Ivan Ilic (Torino). "De club kijkt ook naar de Eredivisie en heeft Ajax-speler Kenneth Taylor toegevoegd aan de lijst waarop Feyenoorder Timber al voorkwam."

Taylor gaf aan het einde van vorig seizoen aan dat hij Ajax voor een mooi bedrag en een interessante club wel zou willen verlaten deze zomer. De interesse in zijn handtekening lijkt echter tegen te vallen, waardoor hij nog steeds in Amsterdam onder contract staat. De transfermarkt is nog twee weken open, en als bijvoorbeeld West Ham niet doorpakt, dan zal Ajax hem volgens het Algemeen Dagblad een nieuw contract gaan aanbieden.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax bevestigt vertrek van peperdure middenvelder en bespaart flink

Ajax bevestigt vertrek van peperdure middenvelder en bespaart flink

  • Gisteren, 21:20
  • Gisteren, 21:20
Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe

'Quinten Timber een van de topkandidaten voor Duitse topclub'

  • Gisteren, 19:39
  • Gisteren, 19:39
Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

'Ajax wil stunten met komst van PSG-middenvelder Carlos Soler'

  • Gisteren, 18:03
  • Gisteren, 18:03
9 1 reactie
Reageren
1 reactie
dilima1966
2.512 Reacties
801 Dagen lid
15.504 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ajax zou nu gewoon moeten gaan voor Lucas Gourna-Douath van redbull

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

dilima1966
2.512 Reacties
801 Dagen lid
15.504 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ajax zou nu gewoon moeten gaan voor Lucas Gourna-Douath van redbull

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Edson Álvarez

Edson Álvarez
Team: West Ham
Leeftijd: 27 jaar (24 okt. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
0
0
2024/2025
West Ham
28
0
2023/2024
West Ham
31
1
2023/2024
Ajax
-
-

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel