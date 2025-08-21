Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

Nu tijdelijk gaat vertrekken naar Fenerbahçe, wil West Ham United nog een vervanger aantrekken. Daarvoor komen en in aanmerking, weet The Guardian.

Álvarez werd vorige week gelinkt aan een terugkeer bij Ajax, maar die overstap lijkt nooit aan de orde te zijn geweest. De Mexicaan zal op huurbasis naar Fenerbahçe vertrekken. Als de oud-Ajacied bevalt, kan Fener Álvarez ook na afloop van de huurperiode kopen.

De middenvelder drukte bij West Ham zwaar op het salarisbudget, met een weeksalaris van 130 duizend euro. Nu Álvarez tijdelijk uit Londen vertrekt, kunnen The Hammers kijken naar versterkingen op het middenveld. Mateus Fernandes (Southampton), Marc Casadó (FC Barcelona) en Andrey Santos (Chelsea) bleken niet haalbaar, maar West Ham heeft meer spelers in het vizier. Op die lijst staan Romano Schmid (Werder Bremen), Andy Diouf (RC Lens, donderdag naar Internazionale vertrokken), Djaoui Cisse (Rennes) en Ivan Ilic (Torino). "De club kijkt ook naar de Eredivisie en heeft Ajax-speler Kenneth Taylor toegevoegd aan de lijst waarop Feyenoorder Timber al voorkwam."

Taylor gaf aan het einde van vorig seizoen aan dat hij Ajax voor een mooi bedrag en een interessante club wel zou willen verlaten deze zomer. De interesse in zijn handtekening lijkt echter tegen te vallen, waardoor hij nog steeds in Amsterdam onder contract staat. De transfermarkt is nog twee weken open, en als bijvoorbeeld West Ham niet doorpakt, dan zal Ajax hem volgens het Algemeen Dagblad een nieuw contract gaan aanbieden.