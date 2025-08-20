Live voetbal

Vraagprijs Ajax voor Brobbey bekend, akkoord aanstaande

Ajax-spits Brian Brobbey
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
20 augustus 2025, 10:37

Ajax en Stade Rennes zijn druk aan het onderhandelen over de transfer van Brian Brobbey. De Amsterdammers willen een bedrag van 25 miljoen euro inclusief bonussen ontvangen voor de spits, zo weet De Telegraaf. Daarnaast wil Ajax ook een doorverkooppercentage bedingen. De verwachting is dat een akkoord tussen beide clubs aanstaande is.

Maandag kwam naar buiten dat Ajax een bod van ruim twintig miljoen euro had ontvangen van Stade Rennes voor Brobbey. Dit was voor Alex Kroes niet voldoende, maar het zette wel de onderhandelingen in gang. Inmiddels zijn beide clubs druk met elkaar in gesprek en heeft Ajax duidelijk gemaakt wat het voor Brobbey wil ontvangen: 25 miljoen euro inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. De Telegraaf schrijft dat een akkoord aanstaande is.

Of Brobbey zelf ook interesse heeft in een stap naar Ligue 1, is volgens de krant ‘de grote vraag’. Er zou namelijk ook ‘sluimerende interesse’ zijn uit de Bundesliga en Serie A, waardoor de spits mogelijk wil afwachten tot vlak voor het einde van de transferperiode. Mocht Brobbey daadwerkelijk vertrekken, moet er een extra spits bijkomen. In principe moet deze op permanente basis naar Amsterdam komen, maar als de deadline dichterbij komt, kan ook een huurdeal uitkomst bieden.

Ajax hoopt dat Brobbey spoedig een knoop doorhakt over zijn toekomst, omdat een transfersom voor de bonkige spits ruimte geeft in de zoektocht naar een controlerende middenvelder. Kroes kan veertig procent van de transfersom investeren in het aantrekken van nieuwe spelers. Ook bij een ‘zes’ heeft de clubleiding de voorkeur een speler te kopen. Pas als dat geen optie blijkt, kan een huurdeal ter sprake komen.

Arena
139 Reacties
9 Dagen lid
503 Likes
Arena
    5
    + 1
avatar

Kijk, dat gaat de goede kant op.

Copa
1.937 Reacties
708 Dagen lid
22.413 Likes
Copa
    2
    + 1
avatar

Brobbey kan in Frankrijk zijn scorend vermogen weer leven in blazen en vandaar uit een stap omhoog zetten Nooit te lang bij een club blijven, als je de kans krijgt pak hem. Het is voorbij voor je het weet

ERIMIR
3.196 Reacties
408 Dagen lid
37.144 Likes
ERIMIR
    0
    + 1
avatar

Eens, Copa.

Joost55
54 Reacties
949 Dagen lid
170 Likes
Joost55
    2
    + 1
avatar

Voor die prijs mag er ook wel een strik omheen.

Guy Matilda
1 Reactie
0 Dagen lid
0 Likes
Guy Matilda
    0
    + 1
avatar

Hurricane.
298 Reacties
378 Dagen lid
2.295 Likes
Hurricane.
    1
    + 1
avatar

Niet veel voor een spits die 80 miljoen moest opleveren. Dat is een flinke verliespost.van 55 miljoen.

Ajeto!
519 Reacties
1.058 Dagen lid
3.692 Likes
Ajeto!
    1
    + 1
avatar

@Hurricane. Het is geen verplichting om op elk bericht te reageren. En heel eerlijk, u lijkt een stuk verstandiger als u dat eens niet zou doen. Wel met de nadruk op ‘lijkt’ want de rest van de stamgasten weet onderhand wel beter.

ERIMIR
3.196 Reacties
408 Dagen lid
37.144 Likes
ERIMIR
    0
    + 1
avatar

Brobbey is teruggekocht voor 16 mln. Alles boven dat bedrag bij een verkoop is pure winst. Goede rekensommen maken hoef ik van jou ook niet te verwachten, zo te zien. En hoeveel miljoenen loopt Feyenoord door het niet mogen meedoen in de Cl mis. Als je wilt slaan, sla dan de spijker op zijn kop en niet op je hand.

0laf
810 Reacties
1.058 Dagen lid
5.234 Likes
0laf
    0
    + 1
avatar

@ERIMIR waar gaat het hier over Feyenoord? On topic blijven doet ook jou verstandig lijken. 👄

ERIMIR
3.196 Reacties
408 Dagen lid
37.144 Likes
ERIMIR
    1
    + 1
avatar

@0laf, als je met onzin reacties komt kun je dit van mij verwachten.

Arena
139 Reacties
9 Dagen lid
503 Likes
Arena
    0
    + 1
avatar

De volgende kneus die wat blijft roepen over 80 miljoen terwijl niemand van de Ajacieden dat gezegd heeft. Kinderachtig.

FC Onkruid
93 Reacties
91 Dagen lid
201 Likes
FC Onkruid
    0
    + 1
avatar

Die bonusbedragen. Zijn die per gemaakt doelpunt? Nou, dan kan Kroes beter naar Appie Happie. Daar scoor je elke week iets in de bonus.

ERIMIR
3.196 Reacties
408 Dagen lid
37.144 Likes
ERIMIR
    0
    + 1
avatar

Kroes hoeft hier helemaal niets voor te doen, dus hoeft hij ook niet de moeite nemen om naar Appie te gaan. Kwestie van goed onderhandelen, iets wat andere clubs ervan kan leren.

Hahahahahaha en jullie dan
1.004 Reacties
780 Dagen lid
7.152 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
    1
    + 1
avatar

@FC Onkruid je naam doet je eer aan merk ik Gaat meestal om halen Europees voetbal en eind resultaat competitie dat levert de club extra geld op namelijk een doelpunt van een spits zal weinig opleveren als de tegenstander er meer maakt lijkt me

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

