Vraagprijs Ajax voor Brobbey bekend, akkoord aanstaande

Ajax en Stade Rennes zijn druk aan het onderhandelen over de transfer van . De Amsterdammers willen een bedrag van 25 miljoen euro inclusief bonussen ontvangen voor de spits, zo weet De Telegraaf. Daarnaast wil Ajax ook een doorverkooppercentage bedingen. De verwachting is dat een akkoord tussen beide clubs aanstaande is.

Maandag kwam naar buiten dat Ajax een bod van ruim twintig miljoen euro had ontvangen van Stade Rennes voor Brobbey. Dit was voor Alex Kroes niet voldoende, maar het zette wel de onderhandelingen in gang. Inmiddels zijn beide clubs druk met elkaar in gesprek en heeft Ajax duidelijk gemaakt wat het voor Brobbey wil ontvangen: 25 miljoen euro inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. De Telegraaf schrijft dat een akkoord aanstaande is.

Of Brobbey zelf ook interesse heeft in een stap naar Ligue 1, is volgens de krant ‘de grote vraag’. Er zou namelijk ook ‘sluimerende interesse’ zijn uit de Bundesliga en Serie A, waardoor de spits mogelijk wil afwachten tot vlak voor het einde van de transferperiode. Mocht Brobbey daadwerkelijk vertrekken, moet er een extra spits bijkomen. In principe moet deze op permanente basis naar Amsterdam komen, maar als de deadline dichterbij komt, kan ook een huurdeal uitkomst bieden.

Ajax hoopt dat Brobbey spoedig een knoop doorhakt over zijn toekomst, omdat een transfersom voor de bonkige spits ruimte geeft in de zoektocht naar een controlerende middenvelder. Kroes kan veertig procent van de transfersom investeren in het aantrekken van nieuwe spelers. Ook bij een ‘zes’ heeft de clubleiding de voorkeur een speler te kopen. Pas als dat geen optie blijkt, kan een huurdeal ter sprake komen.