Live voetbal

Krabbendam sabelt transfergerucht Feyenoord neer

Martijn Krabbendam bij Vandaag Inside
Foto: © Talpa
1 reactie
Niels Hassfeld
21 augustus 2025, 22:41

Feyenoord weet niks van de interesse van Bayer Leverkusen en West Ham United in Quinten Timber, zo vertelt Martijn Krabbendam donderdag bij Vandaag Inside. De clubwatcher van Voetbal International geeft wel aan dat hij verwacht dat Timber vertrekt als een van deze clubs een bod uitbrengt.

Timber heeft bij Feyenoord nog een contract voor een seizoen en lijkt niet van plan dit te verlengen. De Rotterdammers zouden nu afscheid van hem willen nemen, om nog een transfersom aan de middenvelder over te houden. Daarnaast zou Timber zelf inzetten op een zomers vertrek. De afgelopen dagen werd gemeld dat Bayer Leverkusen en West Ham United hem op de voet volgen.

Artikel gaat verder onder video

“Bij Feyenoord is niks bekend dat Leverkusen of West Ham zich gemeld heeft”, maakt Krabbendam duidelijk wanneer de rechtspoot ter sprake komt bij Vandaag Inside. Toch sluit de clubwatcher niet uit dat dit nog gaat gebeuren in de resterende twee weken van de transferperiode. “Stel dat een van die twee zou komen, dan is de kans heel groot dat hij gaat. Dat is voor Feyenoord ook het beste, want anders loopt hij gratis De Kuip uit volgend jaar”, geeft de journalist aan.

Aan tafel vraagt men zich af of de vertrekwens van Timber te maken heeft met het feit dat Robin van Persie hem de aanvoerdersband heeft afgepakt. “Daar zou Timber waarschijnlijk niet blij mee zijn”, beaamt Krabbendam. “Ze hebben geprobeerd op die manier duidelijk te maken dat de aanvoerder van Feyenoord verbonden moet zijn aan de club voor een langere periode.” Derksen gaat daar niet in mee en noemt dit een ‘drogreden’. “Hij is de leider tot de laatste dag”, besluit de oud-voetballer.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Go Ahead Eagles wil Feyenoord helpende hand bieden met grote leegloop

Go Ahead Eagles wil Feyenoord helpende hand bieden met grote leegloop

  • Gisteren, 21:18
  • Gisteren, 21:18
Robin van Persie en verschillende Feyenoord-spelers bedanken de supporters na de 5-2 nederlaag tegen Fenerbahçe

Feyenoord krijgt boetes van UEFA na thuisduel tegen Fenerbahçe

  • Gisteren, 19:36
  • Gisteren, 19:36
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Heerenveen pikt talentvolle verdediger op bij Vitesse

  • Gisteren, 17:37
  • Gisteren, 17:37
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
177 Reacties
10 Dagen lid
717 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Derksen heeft het (weer eens) mis. Timber is door van Persie gewoon gedegradeerd. Zeker ten faveure van een nieuweling die nul komma nul van de ins- en outs van de club weet kun je dat niet maken. Het zou me niks verbazen als Timber nu nog meer zijn zinnen heeft gezet op een vertrek. Ik kan het me levendig voorstellen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
177 Reacties
10 Dagen lid
717 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Derksen heeft het (weer eens) mis. Timber is door van Persie gewoon gedegradeerd. Zeker ten faveure van een nieuweling die nul komma nul van de ins- en outs van de club weet kun je dat niet maken. Het zou me niks verbazen als Timber nu nog meer zijn zinnen heeft gezet op een vertrek. Ik kan het me levendig voorstellen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel