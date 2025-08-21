Krabbendam sabelt transfergerucht Feyenoord neer

Feyenoord weet niks van de interesse van Bayer Leverkusen en West Ham United in , zo vertelt Martijn Krabbendam donderdag bij Vandaag Inside. De clubwatcher van Voetbal International geeft wel aan dat hij verwacht dat Timber vertrekt als een van deze clubs een bod uitbrengt.

Timber heeft bij Feyenoord nog een contract voor een seizoen en lijkt niet van plan dit te verlengen. De Rotterdammers zouden nu afscheid van hem willen nemen, om nog een transfersom aan de middenvelder over te houden. Daarnaast zou Timber zelf inzetten op een zomers vertrek. De afgelopen dagen werd gemeld dat Bayer Leverkusen en West Ham United hem op de voet volgen.

Artikel gaat verder onder video

“Bij Feyenoord is niks bekend dat Leverkusen of West Ham zich gemeld heeft”, maakt Krabbendam duidelijk wanneer de rechtspoot ter sprake komt bij Vandaag Inside. Toch sluit de clubwatcher niet uit dat dit nog gaat gebeuren in de resterende twee weken van de transferperiode. “Stel dat een van die twee zou komen, dan is de kans heel groot dat hij gaat. Dat is voor Feyenoord ook het beste, want anders loopt hij gratis De Kuip uit volgend jaar”, geeft de journalist aan.

Aan tafel vraagt men zich af of de vertrekwens van Timber te maken heeft met het feit dat Robin van Persie hem de aanvoerdersband heeft afgepakt. “Daar zou Timber waarschijnlijk niet blij mee zijn”, beaamt Krabbendam. “Ze hebben geprobeerd op die manier duidelijk te maken dat de aanvoerder van Feyenoord verbonden moet zijn aan de club voor een langere periode.” Derksen gaat daar niet in mee en noemt dit een ‘drogreden’. “Hij is de leider tot de laatste dag”, besluit de oud-voetballer.