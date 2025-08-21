Go Ahead Eagles wil Feyenoord helpende hand bieden met grote leegloop

Go Ahead Eagles is in de race om een jaar te huren van Feyenoord, zo meldt Tijmen van Wissing van RTV Oost donderdagavond. De buitenspeler mag tijdelijk vertrekken uit Rotterdam en de bekerwinnaar moet uitkomst bieden.

Donderdagochtend werd duidelijk dat Feyenoord in de laatste weken van de transferperiode inzet op een ware leegloop. Liefst acht spelers mogen De Kuip deze zomer nog verlaten. Julián Carranza, Ezequiel Bullaude, Chris-Kévin Nadje, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Shiloh ’t Zand en Calvin Stengs mogen allen definitief vertrekken, terwijl Slory elders minuten mag maken.

Nu is het Go Ahead Eagles dat Feyenoord volgens Van Wissing wil helpen bij deze exodus. De Deventenaren zijn volgens de journalist namelijk in de race om de jonge buitenspeler tot het einde van het seizoen te huren. Met welke andere ploegen de bekerwinnaar moet concurreren, is niet duidelijk.

Slory debuteerde afgelopen weekend in de Eredivisie in de uitwedstrijd van Feyenoord bij Excelsior (1-2 zege). De jongeling kwam na 67 minuten binnen de lijnen voor Leo Sauer. Dat Van Persie het jeugdproduct de voorkeur gaf boven miljoenenaankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra, is opmerkelijk te noemen.