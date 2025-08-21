Live voetbal 9

Go Ahead Eagles wil Feyenoord helpende hand bieden met grote leegloop

Go Ahead Eagles wil Feyenoord helpende hand bieden met grote leegloop
Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld
21 augustus 2025, 21:18

Go Ahead Eagles is in de race om Jaden Slory een jaar te huren van Feyenoord, zo meldt Tijmen van Wissing van RTV Oost donderdagavond. De buitenspeler mag tijdelijk vertrekken uit Rotterdam en de bekerwinnaar moet uitkomst bieden.

Donderdagochtend werd duidelijk dat Feyenoord in de laatste weken van de transferperiode inzet op een ware leegloop. Liefst acht spelers mogen De Kuip deze zomer nog verlaten. Julián Carranza, Ezequiel Bullaude, Chris-Kévin Nadje, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Shiloh ’t Zand en Calvin Stengs mogen allen definitief vertrekken, terwijl Slory elders minuten mag maken.

Artikel gaat verder onder video

Nu is het Go Ahead Eagles dat Feyenoord volgens Van Wissing wil helpen bij deze exodus. De Deventenaren zijn volgens de journalist namelijk in de race om de jonge buitenspeler tot het einde van het seizoen te huren. Met welke andere ploegen de bekerwinnaar moet concurreren, is niet duidelijk.

Slory debuteerde afgelopen weekend in de Eredivisie in de uitwedstrijd van Feyenoord bij Excelsior (1-2 zege). De jongeling kwam na 67 minuten binnen de lijnen voor Leo Sauer. Dat Van Persie het jeugdproduct de voorkeur gaf boven miljoenenaankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra, is opmerkelijk te noemen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe

'Quinten Timber een van de topkandidaten voor Duitse topclub'

  • Gisteren, 19:39
  • Gisteren, 19:39
Vertrekt Timber alsnog bij Feyenoord? Engelse club volgt hem op de voet

Vertrekt Timber alsnog bij Feyenoord? Engelse club volgt hem op de voet

  • Gisteren, 16:32
  • Gisteren, 16:32
El Bilal Touré met op de achtergrond De Kuip en het logo van Feyenoord

Het grote knelpunt voor Feyenoord bij komst Touré

  • Gisteren, 15:46
  • Gisteren, 15:46
3 1 reactie
Reageren
1 reactie
Voetbalhoofdstad
341 Reacties
24 Dagen lid
1.174 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Te kloese en van persie in oorlog met elkaar. Te kloese wil slory verhuren. Van Persie wil hem bij het team houden. Wie is de baas in de kuip? We gaan het zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
341 Reacties
24 Dagen lid
1.174 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Te kloese en van persie in oorlog met elkaar. Te kloese wil slory verhuren. Van Persie wil hem bij het team houden. Wie is de baas in de kuip? We gaan het zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Jaden Slory

Jaden Slory
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel