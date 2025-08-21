Gigantische leegloop in aantocht bij Feyenoord

Feyenoord beschikt over een veel te grote selectie en heeft daarom in de slotfase van de transferperiode acht spelers op de transferlijst gezet. Dat meldt De Telegraaf donderdagochtend. Onder meer Calvin Stengs en Jaden Slory mogen (tijdelijk) vertrekken.
Met 38 contractspelers is de spoeling in De Kuip te dik geworden. Algemeen directeur Dennis te Kloese moet er daarom voor zorgen dat er voor het einde van de transferwindow nog de nodige spelers (tijdelijk) vertrekken. Feyenoord-volger Marcel van der Kraan van De Telegraaf weet van welke spelers de Rotterdammers de komende tien dagen afscheid willen nemen.
Het gaat om Julián Carranza, Ezequiel Bullaude, Chris-Kévin Nadje, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Shiloh ’t Zand, Jaden Slory en Calvin Stengs. Laatstgenoemde is de grootste naam in dit rijtje, maar al vroeg in het seizoen is duidelijk geworden dat Stengs niet op veel speeltijd hoeft te rekenen bij Feyenoord.
Carranza is een opvallende naam. De spits maakte vorig seizoen nog veel minuten door blessureleed bij Ayase Ueda en het vertrek van Santiago Giménez. Hij wisselde zwakkere optredens af met sterke momenten, zoals zijn heldenrol in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan. Uiteindelijk is hij door trainer Robin van Persie te licht bevonden. Feyenoord wil de Argentijn vervangen door een nieuwe spits.
Ook Slory mag vertrekken, al gaat het in zijn geval om een verhuurperiode. De vleugelspeler maakte afgelopen zaterdag zijn debuut in de Eredivisie tegen Excelsior (1-2 winst) en staat er goed op in Rotterdam. Toch wil Feyenoord hem elders laten rijpen. Verkoop is niet aan de orde. Verschillende Eredivisieclubs toonden al belangstelling, waaronder NAC Breda.
Als ik de leiding had over een club spelend rond de 6de tot 10 plek zou ik de scouting eruit gooien. Scheelt veel geld. Gewoon wachten, totdat Kloese na een jaar spelers in de aanbieding doet. Het blijft knagen, maar ergens denk ik dat ij aan koop en verkoop verdient
Er moet eerst maar eens interesse zijn in al die spelers. Het is min of meer vergelijkbaar met de situatie van Ajax. Je kunt wel vanalles willen (of moeten) maar het moet ook maar allemaal lukken. Er staan nou niet bepaald namen bij die ik de laatste tijd voorbij heb zien komen met clubs die interesse in ze hebben.
te kloese en rvp zijn scherp dat ze 1 voor 12 erachter komen dat ze 38 selectiespelers hebben en maar 1 team waarin ze kunnen spelen. Goedkoop, duurkoop keuze van feijenoord destijds voor geen jong team breekt ze nu lelijk op. Het enige wat feijenoord kan doen is alle contracten respecteren en hopen op genade van andere teams. Maar dure spelers zullen niet snel vertrekken.
