Live voetbal

Gigantische leegloop in aantocht bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
9 reacties
Tijmen Gerritsen
21 augustus 2025, 07:41

Feyenoord beschikt over een veel te grote selectie en heeft daarom in de slotfase van de transferperiode acht spelers op de transferlijst gezet. Dat meldt De Telegraaf donderdagochtend. Onder meer Calvin Stengs en Jaden Slory mogen (tijdelijk) vertrekken.

Met 38 contractspelers is de spoeling in De Kuip te dik geworden. Algemeen directeur Dennis te Kloese moet er daarom voor zorgen dat er voor het einde van de transferwindow nog de nodige spelers (tijdelijk) vertrekken. Feyenoord-volger Marcel van der Kraan van De Telegraaf weet van welke spelers de Rotterdammers de komende tien dagen afscheid willen nemen.

Artikel gaat verder onder video

Het gaat om Julián Carranza, Ezequiel Bullaude, Chris-Kévin Nadje, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Shiloh ’t Zand, Jaden Slory en Calvin Stengs. Laatstgenoemde is de grootste naam in dit rijtje, maar al vroeg in het seizoen is duidelijk geworden dat Stengs niet op veel speeltijd hoeft te rekenen bij Feyenoord.

Carranza is een opvallende naam. De spits maakte vorig seizoen nog veel minuten door blessureleed bij Ayase Ueda en het vertrek van Santiago Giménez. Hij wisselde zwakkere optredens af met sterke momenten, zoals zijn heldenrol in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan. Uiteindelijk is hij door trainer Robin van Persie te licht bevonden. Feyenoord wil de Argentijn vervangen door een nieuwe spits.

Interesse voor Slory

Ook Slory mag vertrekken, al gaat het in zijn geval om een verhuurperiode. De vleugelspeler maakte afgelopen zaterdag zijn debuut in de Eredivisie tegen Excelsior (1-2 winst) en staat er goed op in Rotterdam. Toch wil Feyenoord hem elders laten rijpen. Verkoop is niet aan de orde. Verschillende Eredivisieclubs toonden al belangstelling, waaronder NAC Breda.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
El Bilal Touré met op de achtergrond De Kuip en het logo van Feyenoord

Het grote knelpunt voor Feyenoord bij komst Touré

  • Gisteren, 15:46
  • Gisteren, 15:46
‘Feyenoord wil meewerken aan vertrek verdediger, maar moet flink haast maken’

‘Feyenoord wil meewerken aan vertrek verdediger, maar moet flink haast maken’

  • Gisteren, 15:09
  • Gisteren, 15:09
Kraay verbaast zich om ‘opvallend’ gedrag Van Persie

Kraay verbaast zich om ‘opvallend’ gedrag Van Persie

  • Gisteren, 08:53
  • Gisteren, 08:53
1 9 reacties
Reageren
9 reacties
ERIMIR
3.209 Reacties
409 Dagen lid
37.227 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Volg het voorbeeld van Ajax en richt kleedkamer 2 in, waar deze nu zo goed als leeg is.

Voetbalhoofdstad
328 Reacties
23 Dagen lid
1.114 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

maar kleedkamer 2 was toch not done volgens de feijenoorders?

Vriendje Stokvis
1.157 Reacties
335 Dagen lid
7.852 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Is ook zo. Volgens mij is erimir voor ajax. Wel frappant dit topic gaat over Feyenoord en ja hoor daar zijn ze weer het zielige clubje dat altijd moet provoceren.

Copa
1.945 Reacties
709 Dagen lid
22.449 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Als ik de leiding had over een club spelend rond de 6de tot 10 plek zou ik de scouting eruit gooien. Scheelt veel geld. Gewoon wachten, totdat Kloese na een jaar spelers in de aanbieding doet. Het blijft knagen, maar ergens denk ik dat ij aan koop en verkoop verdient

Vriendje Stokvis
1.157 Reacties
335 Dagen lid
7.852 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nee, dat is Alex Kroes die met voorkennis aandelen ajax kocht. Die heeft er wel aan verdiend ja.

Arena
157 Reacties
10 Dagen lid
616 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Er moet eerst maar eens interesse zijn in al die spelers. Het is min of meer vergelijkbaar met de situatie van Ajax. Je kunt wel vanalles willen (of moeten) maar het moet ook maar allemaal lukken. Er staan nou niet bepaald namen bij die ik de laatste tijd voorbij heb zien komen met clubs die interesse in ze hebben.

Voetbalhoofdstad
328 Reacties
23 Dagen lid
1.114 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

te kloese en rvp zijn scherp dat ze 1 voor 12 erachter komen dat ze 38 selectiespelers hebben en maar 1 team waarin ze kunnen spelen. Goedkoop, duurkoop keuze van feijenoord destijds voor geen jong team breekt ze nu lelijk op. Het enige wat feijenoord kan doen is alle contracten respecteren en hopen op genade van andere teams. Maar dure spelers zullen niet snel vertrekken.

gtsb 2.0
5.871 Reacties
1.059 Dagen lid
25.471 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Je zal maar elke dag niks te doen hebben en hier zitten . En zeuren over een club die je niet mag.

Vriendje Stokvis
1.157 Reacties
335 Dagen lid
7.852 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Echt he. Daar moest het UWV eens naar kijken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.209 Reacties
409 Dagen lid
37.227 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Volg het voorbeeld van Ajax en richt kleedkamer 2 in, waar deze nu zo goed als leeg is.

Voetbalhoofdstad
328 Reacties
23 Dagen lid
1.114 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

maar kleedkamer 2 was toch not done volgens de feijenoorders?

Vriendje Stokvis
1.157 Reacties
335 Dagen lid
7.852 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Is ook zo. Volgens mij is erimir voor ajax. Wel frappant dit topic gaat over Feyenoord en ja hoor daar zijn ze weer het zielige clubje dat altijd moet provoceren.

Copa
1.945 Reacties
709 Dagen lid
22.449 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Als ik de leiding had over een club spelend rond de 6de tot 10 plek zou ik de scouting eruit gooien. Scheelt veel geld. Gewoon wachten, totdat Kloese na een jaar spelers in de aanbieding doet. Het blijft knagen, maar ergens denk ik dat ij aan koop en verkoop verdient

Vriendje Stokvis
1.157 Reacties
335 Dagen lid
7.852 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nee, dat is Alex Kroes die met voorkennis aandelen ajax kocht. Die heeft er wel aan verdiend ja.

Arena
157 Reacties
10 Dagen lid
616 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Er moet eerst maar eens interesse zijn in al die spelers. Het is min of meer vergelijkbaar met de situatie van Ajax. Je kunt wel vanalles willen (of moeten) maar het moet ook maar allemaal lukken. Er staan nou niet bepaald namen bij die ik de laatste tijd voorbij heb zien komen met clubs die interesse in ze hebben.

Voetbalhoofdstad
328 Reacties
23 Dagen lid
1.114 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

te kloese en rvp zijn scherp dat ze 1 voor 12 erachter komen dat ze 38 selectiespelers hebben en maar 1 team waarin ze kunnen spelen. Goedkoop, duurkoop keuze van feijenoord destijds voor geen jong team breekt ze nu lelijk op. Het enige wat feijenoord kan doen is alle contracten respecteren en hopen op genade van andere teams. Maar dure spelers zullen niet snel vertrekken.

gtsb 2.0
5.871 Reacties
1.059 Dagen lid
25.471 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Je zal maar elke dag niks te doen hebben en hier zitten . En zeuren over een club die je niet mag.

Vriendje Stokvis
1.157 Reacties
335 Dagen lid
7.852 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Echt he. Daar moest het UWV eens naar kijken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel