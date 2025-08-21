Gigantische leegloop in aantocht bij Feyenoord

Feyenoord beschikt over een veel te grote selectie en heeft daarom in de slotfase van de transferperiode acht spelers op de transferlijst gezet. Dat meldt De Telegraaf donderdagochtend. Onder meer en mogen (tijdelijk) vertrekken.

Met 38 contractspelers is de spoeling in De Kuip te dik geworden. Algemeen directeur Dennis te Kloese moet er daarom voor zorgen dat er voor het einde van de transferwindow nog de nodige spelers (tijdelijk) vertrekken. Feyenoord-volger Marcel van der Kraan van De Telegraaf weet van welke spelers de Rotterdammers de komende tien dagen afscheid willen nemen.

Artikel gaat verder onder video

Het gaat om Julián Carranza, Ezequiel Bullaude, Chris-Kévin Nadje, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Shiloh ’t Zand, Jaden Slory en Calvin Stengs. Laatstgenoemde is de grootste naam in dit rijtje, maar al vroeg in het seizoen is duidelijk geworden dat Stengs niet op veel speeltijd hoeft te rekenen bij Feyenoord.

Carranza is een opvallende naam. De spits maakte vorig seizoen nog veel minuten door blessureleed bij Ayase Ueda en het vertrek van Santiago Giménez. Hij wisselde zwakkere optredens af met sterke momenten, zoals zijn heldenrol in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan. Uiteindelijk is hij door trainer Robin van Persie te licht bevonden. Feyenoord wil de Argentijn vervangen door een nieuwe spits.

Interesse voor Slory

Ook Slory mag vertrekken, al gaat het in zijn geval om een verhuurperiode. De vleugelspeler maakte afgelopen zaterdag zijn debuut in de Eredivisie tegen Excelsior (1-2 winst) en staat er goed op in Rotterdam. Toch wil Feyenoord hem elders laten rijpen. Verkoop is niet aan de orde. Verschillende Eredivisieclubs toonden al belangstelling, waaronder NAC Breda.