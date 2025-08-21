'Sem Steijn wordt in de kleedkamer van Feyenoord door niemand serieus genomen'

René van der Gijp denkt dat Sem Steijn totaal niet serieus wordt genomen in de kleedkamer van Feyenoord. Dat geeft de analist aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Volgens Van der Gijp is het daarom een onbegrijpelijke keuze van hoofdtrainer Robin van Persie om de geboren Hagenees aanvoerder te maken.
"Het is bezopen om iemand aanvoerder te maken die zijn hele weg nog moet vinden binnen zo'n club", stelt Van der Gijp in de aflevering Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. "Steijn wordt ook door niemand in de kleedkamer serieus genomen. Als jij van Sparta naar PSV gaat, van FC Twente naar Feyenoord of van PEC Zwolle naar Ajax word je in de kleedkamer niet serieus genomen. Dat duurt gewoon even."
Van der Gijp begrijpt daarom niet dat Van Persie nu al de verantwoordelijkheid geeft aan Steijn om de aanvoerdersband te dragen. Collega Michel van Egmond is het daar volledig mee eens: "Het is raar, want Timber is ook gewoon de leider van Feyenoord. Of hij nou een band om heeft of niet. Dat zie je aan alles.
De schrijver stelt dat Van Persie nooit van aanvoerder had moeten wisselen tot het moment dat Timber daadwerkelijk zou vertrekken uit De Kuip: "Het lijkt nu een beetje symbolisch. Steijn heeft die band nu om, maar is helemaal geen leider."
De vraag is of Timber daadwerkelijk weg gaat en mocht dat niet zo zijn dan zal hij zich bekocht voelen. Dat is mijn idee. Bovendien was het, onafhankelijk ervan of hij vertrekt of niet, gewoon netjes geweest om dan op z'n minst te wachten. Iedereen vindt het een uiterst rare gang van zaken. Ik krijg bijna het gevoel dat ze dat Steijn beloofd hebben bij zijn transfer als extra lokkertje.
Veel media berichten over de interne chaos bij de provincieclub op zuid. Feijenoord heeft echt grote problemen. Te kloese en professor van Persie gaan al rollend over straat over Slory. Nu overal berichten over steijn. Het is schrijnend dat steijn totaal niet serieus wordt binnen feijenoord. Ook dit is de zoveelste blunder van rookie van persie die ook deze situatie compleet heeft ingeschat. Timber is natuurlijk de leider, maar ja. Dit gaat niet goedkomen en het gaat ontploffen deze situatie. Begon al met de vernedering door Fenerbahce. De cultuurbewaker is in geen tijden gezien daar. Waar gaat het mis bij de club die naar de afgrond gaat?
@Voetbalhoofdstad jij reageert altijd op Feyenoord met inzichten over de trainer, TD, selectie en kleedkamer. Jij noemt jezelf voetbalhoofdstad, is jouw kennis van voetbal over Feyenoord direct gerelateerd aan je naam?
@mike, ik reageer alleen op de zoveel artikelen hier op fcupdate over de chaos binnen de club feijenoord. Ik verzin die artikelen niet. Tijd dat Sjaak Troost zich er een beetje mee gaat bemoeien want dit is genant binnen feijenoord. En de cultuurbewaker voegt ook niks toe.
De vraag is of Timber daadwerkelijk weg gaat en mocht dat niet zo zijn dan zal hij zich bekocht voelen. Dat is mijn idee. Bovendien was het, onafhankelijk ervan of hij vertrekt of niet, gewoon netjes geweest om dan op z'n minst te wachten. Iedereen vindt het een uiterst rare gang van zaken. Ik krijg bijna het gevoel dat ze dat Steijn beloofd hebben bij zijn transfer als extra lokkertje.
Veel media berichten over de interne chaos bij de provincieclub op zuid. Feijenoord heeft echt grote problemen. Te kloese en professor van Persie gaan al rollend over straat over Slory. Nu overal berichten over steijn. Het is schrijnend dat steijn totaal niet serieus wordt binnen feijenoord. Ook dit is de zoveelste blunder van rookie van persie die ook deze situatie compleet heeft ingeschat. Timber is natuurlijk de leider, maar ja. Dit gaat niet goedkomen en het gaat ontploffen deze situatie. Begon al met de vernedering door Fenerbahce. De cultuurbewaker is in geen tijden gezien daar. Waar gaat het mis bij de club die naar de afgrond gaat?
@Voetbalhoofdstad jij reageert altijd op Feyenoord met inzichten over de trainer, TD, selectie en kleedkamer. Jij noemt jezelf voetbalhoofdstad, is jouw kennis van voetbal over Feyenoord direct gerelateerd aan je naam?
@mike, ik reageer alleen op de zoveel artikelen hier op fcupdate over de chaos binnen de club feijenoord. Ik verzin die artikelen niet. Tijd dat Sjaak Troost zich er een beetje mee gaat bemoeien want dit is genant binnen feijenoord. En de cultuurbewaker voegt ook niks toe.