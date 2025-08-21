'Sem Steijn wordt in de kleedkamer van Feyenoord door niemand serieus genomen'

René van der Gijp denkt dat totaal niet serieus wordt genomen in de kleedkamer van Feyenoord. Dat geeft de analist aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Volgens Van der Gijp is het daarom een onbegrijpelijke keuze van hoofdtrainer Robin van Persie om de geboren Hagenees aanvoerder te maken.

"Het is bezopen om iemand aanvoerder te maken die zijn hele weg nog moet vinden binnen zo'n club", stelt Van der Gijp in de aflevering Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. "Steijn wordt ook door niemand in de kleedkamer serieus genomen. Als jij van Sparta naar PSV gaat, van FC Twente naar Feyenoord of van PEC Zwolle naar Ajax word je in de kleedkamer niet serieus genomen. Dat duurt gewoon even."

Van der Gijp begrijpt daarom niet dat Van Persie nu al de verantwoordelijkheid geeft aan Steijn om de aanvoerdersband te dragen. Collega Michel van Egmond is het daar volledig mee eens: "Het is raar, want Timber is ook gewoon de leider van Feyenoord. Of hij nou een band om heeft of niet. Dat zie je aan alles.

De schrijver stelt dat Van Persie nooit van aanvoerder had moeten wisselen tot het moment dat Timber daadwerkelijk zou vertrekken uit De Kuip: "Het lijkt nu een beetje symbolisch. Steijn heeft die band nu om, maar is helemaal geen leider."