'Sem Steijn wordt in de kleedkamer van Feyenoord door niemand serieus genomen'

Sem Steijn Feyenoord De Kuip
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
21 augustus 2025, 11:10

René van der Gijp denkt dat Sem Steijn totaal niet serieus wordt genomen in de kleedkamer van Feyenoord. Dat geeft de analist aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Volgens Van der Gijp is het daarom een onbegrijpelijke keuze van hoofdtrainer Robin van Persie om de geboren Hagenees aanvoerder te maken.

"Het is bezopen om iemand aanvoerder te maken die zijn hele weg nog moet vinden binnen zo'n club", stelt Van der Gijp in de aflevering Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. "Steijn wordt ook door niemand in de kleedkamer serieus genomen. Als jij van Sparta naar PSV gaat, van FC Twente naar Feyenoord of van PEC Zwolle naar Ajax word je in de kleedkamer niet serieus genomen. Dat duurt gewoon even."

Van der Gijp begrijpt daarom niet dat Van Persie nu al de verantwoordelijkheid geeft aan Steijn om de aanvoerdersband te dragen. Collega Michel van Egmond is het daar volledig mee eens: "Het is raar, want Timber is ook gewoon de leider van Feyenoord. Of hij nou een band om heeft of niet. Dat zie je aan alles.

De schrijver stelt dat Van Persie nooit van aanvoerder had moeten wisselen tot het moment dat Timber daadwerkelijk zou vertrekken uit De Kuip: "Het lijkt nu een beetje symbolisch. Steijn heeft die band nu om, maar is helemaal geen leider."

Is het een blunder van Van Persie geweest om Steijn aanvoerder te maken?

Arena
167 Reacties
10 Dagen lid
674 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

De vraag is of Timber daadwerkelijk weg gaat en mocht dat niet zo zijn dan zal hij zich bekocht voelen. Dat is mijn idee. Bovendien was het, onafhankelijk ervan of hij vertrekt of niet, gewoon netjes geweest om dan op z'n minst te wachten. Iedereen vindt het een uiterst rare gang van zaken. Ik krijg bijna het gevoel dat ze dat Steijn beloofd hebben bij zijn transfer als extra lokkertje.

ERIMIR
3.194 Reacties
410 Dagen lid
37.070 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Het beloven van een aanvoerderschap aan een nieuwe speler vind ik nou niet echt een lokkertje. Het is denk ik zoals iedereen erover dacht vanwege het feit dat die zijn contract niet wilde verlengen.

Voetbalhoofdstad
334 Reacties
23 Dagen lid
1.130 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Veel media berichten over de interne chaos bij de provincieclub op zuid. Feijenoord heeft echt grote problemen. Te kloese en professor van Persie gaan al rollend over straat over Slory. Nu overal berichten over steijn. Het is schrijnend dat steijn totaal niet serieus wordt binnen feijenoord. Ook dit is de zoveelste blunder van rookie van persie die ook deze situatie compleet heeft ingeschat. Timber is natuurlijk de leider, maar ja. Dit gaat niet goedkomen en het gaat ontploffen deze situatie. Begon al met de vernedering door Fenerbahce. De cultuurbewaker is in geen tijden gezien daar. Waar gaat het mis bij de club die naar de afgrond gaat?

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
438 Reacties
1.059 Dagen lid
4.781 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad jij reageert altijd op Feyenoord met inzichten over de trainer, TD, selectie en kleedkamer. Jij noemt jezelf voetbalhoofdstad, is jouw kennis van voetbal over Feyenoord direct gerelateerd aan je naam?

Voetbalhoofdstad
334 Reacties
23 Dagen lid
1.130 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@mike, ik reageer alleen op de zoveel artikelen hier op fcupdate over de chaos binnen de club feijenoord. Ik verzin die artikelen niet. Tijd dat Sjaak Troost zich er een beetje mee gaat bemoeien want dit is genant binnen feijenoord. En de cultuurbewaker voegt ook niks toe.

Hasi
131 Reacties
455 Dagen lid
780 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad ... Er ist geen Chaos bij feYenoord

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Sem Steijn

Sem Steijn
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
2
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

