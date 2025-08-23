Voormalig Feyenoord-target bezorgt Simonis heerlijke start in de Bundesliga

heeft het VfL Wolfsburg van de Nederlandse trainer Paul Simonis op bijzonder fraaie wijze op voorsprong gezet in de eerste speelronde van de Bundesliga. In het uitduel met FC Heidenheim zorgde de Deen, die afgelopen winter nog nadrukkelijk werd gelinkt aan Feyenoord, met een uiterst fraai schot in de verre kruising voor de 0-1.

Simonis leidde Go Ahead Eagles afgelopen seizoen naar de winst van de KNVB Beker en daarmee direct ook naar het hoofdtoernooi van de Europa League. De veertigjarige succestrainer gaat echter niet met de Deventenaren mee Europa in, maar besloot in te gaan op het aanbod van Wolfsburg om aan de slag te gaan in de Bundesliga. Zaterdagmiddag beleeft Simonis op bezoek bij Heidenheim zijn vuurdoop in de Duitse competitie.

Artikel gaat verder onder video

Het duel met Heidenheim was twintig minuten onderweg toen Skov Olsen de score opende. De Deen werd op de rechterflank aangespeeld, legde de bal goed voor zijn sterke linkerbeen en krulde 'm vervolgens met veel gevoel achter Heidenheim-doelman Diant Ramaj: 0-1. Lang hield de voorsprong overigens niet stand: nog geen tien minuten later kwam de thuisploeg via Léonardo Scienza weer langszij.