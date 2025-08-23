Live voetbal 8

Voormalig Feyenoord-target bezorgt Simonis heerlijke start in de Bundesliga

Paul Simonis, de trainer van VfL Wolfsburg
Foto: © Imago
1 reactie
Frank Hoekman
23 augustus 2025, 16:07

Andreas Skov Olsen heeft het VfL Wolfsburg van de Nederlandse trainer Paul Simonis op bijzonder fraaie wijze op voorsprong gezet in de eerste speelronde van de Bundesliga. In het uitduel met FC Heidenheim zorgde de Deen, die afgelopen winter nog nadrukkelijk werd gelinkt aan Feyenoord, met een uiterst fraai schot in de verre kruising voor de 0-1.

Simonis leidde Go Ahead Eagles afgelopen seizoen naar de winst van de KNVB Beker en daarmee direct ook naar het hoofdtoernooi van de Europa League. De veertigjarige succestrainer gaat echter niet met de Deventenaren mee Europa in, maar besloot in te gaan op het aanbod van Wolfsburg om aan de slag te gaan in de Bundesliga. Zaterdagmiddag beleeft Simonis op bezoek bij Heidenheim zijn vuurdoop in de Duitse competitie.

Artikel gaat verder onder video

Het duel met Heidenheim was twintig minuten onderweg toen Skov Olsen de score opende. De Deen werd op de rechterflank aangespeeld, legde de bal goed voor zijn sterke linkerbeen en krulde 'm vervolgens met veel gevoel achter Heidenheim-doelman Diant Ramaj: 0-1. Lang hield de voorsprong overigens niet stand: nog geen tien minuten later kwam de thuisploeg via Léonardo Scienza weer langszij.

➡️ Meer Bundesliga nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord - VfL Wolfsburg in tweede helft gestaakt, 4-0 eindstand

  • za 2 augustus, 18:16
  • 2 aug. 18:16
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Feyenoord-fans dolenthousiast over experiment Van Persie: 'Geen aankoop meer nodig!'

  • za 2 augustus, 17:03
  • 2 aug. 17:03
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Opstelling Feyenoord: Van Persie experimenteert achterin, sterkhouder ontbreekt met lichte klachten

  • za 2 augustus, 15:34
  • 2 aug. 15:34
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
BartVanderVeen24
656 Reacties
1.061 Dagen lid
3.637 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

En Bayer Leverkusen verloren. Ten Hag is gewoon geen goede trainer. Hij zal wel het excuus ' we zitten in een proces ' gebruiken

gtsb 2.0
5.831 Reacties
1.062 Dagen lid
25.232 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@BartVanderVeen24 ten Hag heeft gewoon pech. Sterspelers van Leverkusen zijn weggekocht en hij moet het maar weer oplossen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

BartVanderVeen24
656 Reacties
1.061 Dagen lid
3.637 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

En Bayer Leverkusen verloren. Ten Hag is gewoon geen goede trainer. Hij zal wel het excuus ' we zitten in een proces ' gebruiken

gtsb 2.0
5.831 Reacties
1.062 Dagen lid
25.232 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@BartVanderVeen24 ten Hag heeft gewoon pech. Sterspelers van Leverkusen zijn weggekocht en hij moet het maar weer oplossen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heidenheim - Wolfsburg

1 - 3
Vandaag gespeeld om 15:30
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Andreas Skov Olsen

Andreas Skov Olsen
Wolfsburg
Team: Wolfsburg
Leeftijd: 25 jaar (29 dec. 1999)
Positie: AM, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Wolfsburg
11
1
2024/2025
Club Brugge
19
8
2023/2024
Club Brugge
33
14
2022/2023
Club Brugge
23
7

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
8
Freiburg
0
0
0
9
Hamburg
0
0
0
10
Heidenheim
0
0
0
11
Hoffenheim
0
0
0
12
Mainz 05
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel