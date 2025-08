Bayern München-keeper Sven Ulreich deelt hartverscheurend nieuws: zoontje op zesjarige leeftijd overleden

, de reservekeeper van Bayern München, komt op Instagram met hartverscheurend nieuws. Len, het zoontje van de doelman en zijn vrouw Lisa, is op zesjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ernstige ziekte.

Ulreich (36) ontbrak de voorbije periode al in de selectie van de Duitse Rekordmeister en geeft nu zelf openheid van zaken. "Diep bedroefd delen wij vandaag mee dat onze zoon Len enkele weken geleden is overleden na een langdurige en ernstige ziekte", schrijft de keeper in een story op zijn Instagram-pagina.

"De beslissing om dit openbaar te maken is ongelooflijk moeilijk voor ons - maar het is een belangrijke stap voor ons als gezin om duidelijkheid te scheppen voor onze omgeving en het publiek", vervolgt Ulreich zijn relaas. "Samen met onze dochter proberen we nu stap voor stap de weg naar ons leven terug te vinden."

Ulreich dankt vervolgens zijn familie, vrienden en Bayern München voor de 'discretie en grote ondersteuning' die hij en zijn gezin de afgelopen maanden hebben gekregen: "Dat betekent heel veel voor ons." Voorts vraagt de doelman het publiek en de media om de privacy van hem en zijn gezin te respecteren in deze moeilijke periode.