‘Oude bekende wil Müller naar de andere kant van de wereld halen’

maakt mogelijk snel de overstap naar Sydney FC. Dat meldt de Australische krant The Sydney Morning Herald. Het contract van de Duitser bij Bayern München wordt niet verlengd, dus verschillende (avontuurlijke) opties liggen voor.

In april bracht Müller via X naar buiten dat FC Bayern hem, tot zijn eigen teleurstelling, geen nieuw contract aanbood: “Zelfs na al die jaren, ongeacht het aantal minuten dat ik speel, heb ik er nog altijd veel plezier in om met de jongens op het veld te staan en samen voor titels te vechten. Ik kon mezelf goed voorstellen nog een jaar door te gaan in deze rol. De club heeft echter bewust besloten niet met mij te onderhandelen over een nieuw contract voor volgend seizoen.”

Zo moet Müller dus op zoek naar een nieuwe club voor het volgende seizoen. Verschillende MLS-clubs zouden strijden om zijn handtekening, waarvan Los Angeles FC de grootste kans zou maken. Volgens het Oostenrijkse MeinBezirk mengt ook Rapid Wien zich in dat gevecht.

De nieuwste ontwikkeling in de zaak-Müller komt van The Sydney Morning Herald. Volgens de Australische krant is Sydney FC in gesprek met de 131-voudig international. Dat heeft alles te maken met technisch directeur Alexander Baumjohann, met wie Müller tussen 2009 en 2010 nog samenspeelde bij Bayern. Oud-Bayern-teamgenoot Douglas Costa is nog als speler actief bij de club uit de Australische oostkust.

