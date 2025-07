'Zeer verrassende club waagt poging Müller vast te leggen'

gaat wellicht een transfer maken naar Rapid Wien, meldt de Oostenrijkse nieuwswebsite MeinBezirk. De aanvallende middenvelder gaat Bayern München na zeventien jaar verlaten, nu zijn contract afloopt.

In april bracht Müller via X naar buiten dat FC Bayern hem, tot zijn eigen teleurstelling, geen nieuw contract aanbood: “Zelfs na al die jaren, ongeacht het aantal minuten dat ik speel, heb ik er nog altijd veel plezier in om met de jongens op het veld te staan en samen voor titels te vechten. Ik kon mezelf goed voorstellen nog een jaar door te gaan in deze rol. De club heeft echter bewust besloten niet met mij te onderhandelen over een nieuw contract voor volgend seizoen.”

Artikel gaat verder onder video

Zo moet Müller dus op zoek naar een nieuwe club voor het volgende seizoen. Verschillende MLS-clubs zouden strijden om zijn handtekening, maar volgens MeinBezirk mengt oop Rapid Wien zich in dat gevecht. De Oostenrijkers zouden bereid zijn om bijna het dubbele salaris te betalen: Drie miljoen euro versus 1,7 miljoen euro. Rapid zou overigens ook pogen Marko Arnautovic naar de club te halen.

Müller debuteerde in 2008 onder toenmalig Bayern-trainer Jürgen Klinsmann in de hoofdmacht, maar groeide onder Louis van Gaal pas uit tot vaste waarde en Duits international. Inmiddels staat hij op niet minder dan 743 officiële wedstrijden voor Bayern München, waarin de schaduwspits 247 keer scoorde en 273 assists leverde. Met de club won hij alles wat er te winnen valt, waaronder maar liefst twaalf (!) landstitels, twee keer de Champions League en zes keer de DFB-Pokal. Met Duitsland legde Müller in 2014 bovendien beslag op de wereldtitel.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Liverpool-aanvaller zorgt voor verbijstering door te feesten tijdens uitvaart Jota 🔗

👉 Voormalig Cambuurstadion vernield: ‘Met fatbikes over het veld gereden’ 🔗

👉 'Topclub ziet eerste bod van 58 miljoen op Kudus afgewezen worden' 🔗

👉 Donnarumma moet het flink ontgelden bij witheet Bayern München 🔗

👉 Bosz verklapt wanneer Pepi zijn rentree voor PSV kan maken 🔗