Arne Slot neemt definitief afscheid van Luis Diaz; Liverpool ontvangt megabedrag

Arne Slot zal een dezer dagen afscheid nemen/hebben genomen van de Colombiaan . De linksbuiten maakt de overstap naar Bayern München voor maar liefst 75 miljoen euro.

Der Rekordmeister was al een tijdje in gesprek met Díaz, die de linkerflank moet gaan versterken in Duitsland. De snelle buitenspeler moet de concurrentiestrijd aangaan met Serge Gnabry, Kingsley Coman en Bryan Zaragoza, al is het de vraag of laatstgenoemde wel bij de club blijft. Door het vertrek van Leroy Sané en de botbreuk van Jamal Musiala vond de clubleiding van Bayern dat het nog wel een buitenspeler kon gebruiken.

Slot had graag gezien dat Díaz nog langer voor Liverpool zou uitkomen, maar de speler zelf wilde juist een nieuw avontuur aangaan, na de Premier League-titel van afgelopen seizoen. De transfer kost Bayern direct zeventig miljoen euro, met nog vijf miljoen aan bonussen. Liverpool kocht Díaz in 2022 voor zo'n 45 miljoen euro.

The Reds zitten middenin een zeer bijzondere transferzomer. Zo werden Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez en Jeremie Frimpong al binnengehaald, terwijl er met Díaz en Trent Alexander-Arnold twee sleutelspelers van het afgelopen seizoen vertrokken. Met het geld dat Liverpool voor Díaz ontvangt, hoopt het nog Alexander Isak over te kunnen nemen. De Zweedse spits kwam afgelopen week in het nieuws, omdat hij zou hebben aangegeven een transfer te willen maken. Liverpool en Arsenal waren het meest geïnteresseerd in de aanvaller van Newcastle, maar door de komst van Viktor Gyökeres lijken The Gunners momenteel weinig baat te hebben bij een nieuwe spits. Ook voor Slot zou de komst van Isak een luxeprobleem betekenen, maar de links gaan maar niet weg.