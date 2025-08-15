Toptransfer Xavi Simons dichterbij: Romano komt met 'cruciaal' nieuws uit München

Bayern München is met Chelsea in onderhandeling over de komst van Christiopher Nkunku, zo melden diverse transferjournalisten, waaronder Fabrizio Romano. Het mogelijke vertrek van de Fransman is 'cruciaal' voor , die zijn gewenste transfer van RB Leipzig naar Chelsea pas zou kunnen maken als de Londenaren erin slagen om Nkunku te lozen.

Chelsea betaalde in de zomer van 2023 grof geld - zo'n zestig miljoen euro - om Nkunku over te nemen van RB Leipzig, waar de Fransman in vier seizoenen tot zeventig doelpunten en 56 assists kwam. Zijn debuutseizoen op Stamford Bridge liep door meerdere slepende blessures echter uit op een deceptie, waarin Nkunku maar tot veertien officiële optredens kwam. In zijn tweede seizoen maakte Nkunku zijn belofte alsnog waar en kwam hij 48 keer in actie voor Chelsea. De Fransman droeg onder meer met vijf doelpunten bij aan het winnen van het WK voor Clubteams.

Nkunku zou Chelsea deze zomer echter kunnen gaan verruilen voor een terugkeer in de Bundesliga, zo meldt Romano. Volgens de Italiaanse transfergoeroe staat de speler zelf open voor een overstap naar de Duitse Rekordmeister en wil ook Chelsea meewerken aan zijn vertrek. Voorwaarde voor The Blues is wel dat Nkunku definitief wordt overgenomen door Bayern. Volgens de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg (Sky) zet Bayern echter in op een huurtransfer.

Xavi Simons zal ondertussen in spanning afwachten of Chelsea en Bayern eruit kunnen komen. "Zijn vertrek zal cruciaal zijn voor Chelsea om door te kunnen pakken voor Simons", schrijft Romano in een vervolgtweet. "Het plan was altijd: Nkunku en Nicolas Jackson eruit, Simons en Alejandro Garnacho erin", aldus de Italiaan.