Simons ontbreekt bij RB Leipzig, sportief directeur geeft tekst en uitleg

ontbrak zaterdagmiddag bij de oefenwedstrijd die RB Leipzig speelde tegen Atalanta. Dit had echter niet te maken met een mogelijke transfer, maar met een blessure. Dat bevestigde sportief directeur Marcel Schäfer tegenover Kicker. Ploeggenoot Benjamin Sesko was ook absent en dat had wél te maken met de transferperikelen.

Simons wil RB Leipzig deze zomer graag verlaten. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler staat op de radar bij Chelsea, dat momenteel druk in onderhandeling is met de club uit het Oosten van Duitsland. Simons heeft zelf ook zijn zinnen gezet op een stap naar Londen, waar hij mede-international Jorrel Hato zal treffen. De jonge verdediger gaat overkomen van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Vooralsnog is het nog niet zover en staat Simons nog gewoon onder contract bij RB Leipzig, dat zaterdag oefende tegen Atalanta (1-2 nederlaag). Simons was niet van de partij, maar dat het niet met de transferperikelen te maken. "Er zijn geen updates rondom een eventuele transfer van Simons", aldus Schäfer. 'Hij was afwezig wegens medische redenen. Xavi trainde vrijdag niet vanwege een nekblessure en daardoor was hij ook vandaag niet inzetbaar."

Sesko wel absent bij RB Leipzig vanwege transferperikelen

Sesko werd daarentegen wel aan de kant gehouden vanwege de transfergeruchten. De Slowaakse spits staat in de belangstelling van zowel Manchester United als Newcastle United en deed daarom niet mee. "Vanwege de zeer concrete interesse van verschillende clubs hebben we besloten dat Sesko vandaag (zaterdag, red.) niet zal spelen", verklaart de sportief directeur.

"Er is sterke interesse en er ligt een voorstel bij ons op tafel", onthulde Schäfer. Volgens diverse Engelse media heeft Newcastle United een bod van 75 miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen, gedaan op de spits. Dit bod is overigens ook afgewezen door Leipzig. "Het is een bevestiging dat hij op de goede weg is in zijn loopbaan. Maar ik wil duidelijk maken dat dit niet betekent dat hij daadwerkelijk vertrekt", besluit Schäfer.