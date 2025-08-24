Bosz heeft belangrijke les geleerd: 'Je zag het bij Feyenoord'

In deze fase van het seizoen wordt bij PSV vooral gekeken naar het resultaat. De ploeg van Peter Bosz is nog niet compleet en oogt soms kwetsbaar, maar heeft wel 'gewoon' negen punten na de eerste drie wedstrijden. Bosz kent het belang van een goede start en wijst naar Feyenoord.

Bosz moest door de blessure van spits Alassane Pléa puzzelen. Hij koos voor Ivan Perisic centraal in de voorhoede; Dennis Man startte als rechtsbuiten en achterin speelde Kiliann Sildillia op rechts. “Iedereen ziet dat we niet compleet waren. De goede wil was er, maar automatismen ontbraken. Dat is logisch als je de backposities anders invult en er een andere spits en rechtsbuiten spelen”, zegt Bosz op de persconferentie na de 4-2 overwinning op FC Groningen van zaterdagavond.

De trainer erkent dat het veldspel nog beter moet. “Je kunt onmogelijk 34 topwedstrijden in de Eredivisie spelen. Als je dan een mindere wedstrijd overtuigend weet te winnen, dan ben ik tevreden”, geeft hij aan. “Het was matig van onze kant, maar toch hebben we overtuigend gewonnen. We staan bovenaan, ik ben tevreden. De start van een seizoen is heel belangrijk, dat weet ik uit ervaring. Feyenoord bijvoorbeeld liet de afgelopen jaren in het begin veel punten liggen, die kun je ergens tekort komen.”

PSV versloeg Sparta Rotterdam (6-1), FC Twente (0-2) en dus FC Groningen, nadat begin deze maand al de Johan Cruijff Schaal werd veroverd. Volgens Bosz is zijn ploeg op de goede weg. “De jongens trainen goed en hebben een goede instelling. De nieuwe jongens passen zich uitstekend aan. Iedereen is bezig om elkaar beter te leren kennen.”