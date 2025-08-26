Feyenoord-target weigert invalbeurt: 'Hij houdt één oog op de deur'

Feyenoord denkt in de zoektocht naar een nieuwe spits nog altijd aan van Rangers FC. Dat meldt het Britse Sky Sports althans. De 22-jarige Marokkaan lijkt zelf open te staan voor een vertrek bij de Schotse grootmacht en weigerde afgelopen zondag in te vallen in het uitduel met St. Mirren.

Nu de transferperiode nog een week open is, aast Feyenoord nog altijd op een nieuwe aanvalsleider. De club heeft onvoldoende vertrouwen in Ayase Ueda en zomeraanwinst Casper Tengstedt, terwijl Julián Carranza al helemaal is afgeschreven en op zoek mag naar een nieuwe werkgever. De Rotterdammers leken afgelopen weekend de komst van El Bilal Touré (Atalanta) te naderen toen met de Malinees zelf een persoonlijk akkoord werd bereikt, maar de onderhandelingen met de Italianen liepen stuk - waardoor er een streep werd gezet door de overstap van Touré naar De Kuip.

Feyenoord lijkt inmiddels te hebben doorgeschakeld en toont nu interesse in de 22-jarige Igamane, zo meldt Sky althans. De spits werd een jaar geleden door Rangers voor zo'n 2,5 miljoen euro weggeplukt uit zijn vaderland, waar hij speelde voor AS FAR Rabat. Igamane tekende een contract tot medio 2029 en kwam in zijn debuutjaar in Glasgow tot zestien doelpunten in 46 officiële wedstrijden. Behalve Feyenoord hengelt ook LOSC Lille naar de diensten van de Marokkaan. Rangers heeft afgelopen week een huurvoorstel van de Franse club van tafel geveegd, maar de verwachting is dat Lille met een tweede bod gaat komen.

Te midden van de geruchten bleef Igamane afgelopen zondag in het uitduel met St. Mirren, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel, 90 minuten op de bank. Trainer Russel Martin wilde de spits wel laten invallen, zo vertelde hij na de wedstrijd voor de camera's van Sky Sports: "We kregen deze week een bod op Hamza, dat hebben we afgewezen. Alles was prima, hij heeft gisteren goed getraind en de warming-up ging ook prima. Na een uur spelen wilde ik hem brengen omdat ik twee spitsen in het veld wilde hebben. Maar Hamza vertelde me dat hij geblesseerd was", aldus Martin. "Of hij weigerde te spelen? Dat weet ik niet", gaf Martin vervolgens eerlijk toe. "Ik moet hem vertrouwen, maar we zullen zien. Het probleem is dat de transfermarkt nog steeds open is. Veel spelers houden één oog op de deur en één naar binnen gericht. We hebben mensen nodig die alles geven voor deze club", aldus de trainer.