'Feyenoord onderhandelt dinsdag verder over vertrek Calvin Stengs'

Feyenoord zit vandaag (dinsdag) opnieuw om tafel met Pisa om een overstap van naar de Serie A te bespreken. Dat onthult transferjournalist Gianluca Di Marzio maandagavond op zijn blog.

Stengs komt er in de eerste weken van het nieuwe seizoen totaal niet aan te pas bij Feyenoord. De 26-jarige aanvallende middenvelder kwam zowel in het tweeluik met Fenerbahçe in de voorrondes van de Champions League als in de eerste twee speelronden van de Eredivisie niet van de bank. Stengs mag dan ook uitzien naar een nieuwe werkgever. Gisteren (maandag) werd al duidelijk dat Championship-club Leicester City én het naar de Serie A gepromoveerde Pisa interesse tonen in de achtvoudig Oranje-international.

De Italianen lijken de beste papieren te hebben om Stengs in te lijven. Volgens Di Marzio staat de speler zelf inmiddels open voor de stap naar Pisa en zijn de onderhandelingen tussen beide clubs maandag 'geïntensiveerd': "De verwachting is dat Pisa en Feyenoord vandaag (dinsdag, red.) bij elkaar komen om over de speler te praten". Stengs, wiens contract in Rotterdam-Zuid nog doorloopt tot medio 2027, zou op huurbasis de overstap naar de Italiaanse club moeten gaan maken.

Feyenoord nam Stengs in de zomer van 2023 voor zo'n zes miljoen euro over van het Franse OGC Nice, dat de oud-speler van AZ in het voorgaande seizoen al op huurbasis had gestald bij het Belgische Royal Antwerp FC. Sindsdien speelde Stengs 59 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor negen doelpunten en 21 assists.