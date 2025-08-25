'Feyenoord 'blokkeert' optreden van eigen speler tegen Oranje in De Kuip'

Feyenoord heeft voorlopig niet vrijgegeven voor de Poolse nationale ploeg, zo schrijft Meczyki. De middenvelder kampt met hardnekkige rugproblemen en mist daardoor vrijwel zeker de cruciale WK-kwalificatieduels in september.

Polen speelt wedstrijden tegen Nederland (4 september) en Finland (7 september). Het duel met Oranje wordt uitgerekend in De Kuip gespeeld. De nieuwe bondscoach Jan Urban heeft zijn ploeg voor het eerst bijeen, maar de plannen moeten al direct worden bijgesteld. Feyenoord heeft de Poolse bond laten weten dat Moder wegens fysieke problemen niet inzetbaar is.

De 26-jarige middenvelder miste ook al de seizoensstart in Rotterdam. Hij kreeg toestemming om aanvullende onderzoeken in zijn thuisland te ondergaan en werd zelfs gesignaleerd bij het duel Lech Poznac – KRC Genk (1-5) in de laatste Europa League-voorronde. De medische check-ups leverden echter geen nieuw perspectief op.

Hoewel de Poolse bond hem wél een voorlopige oproep stuurde, zette Feyenoord er een streep door. De Rotterdammers willen geen enkel risico nemen en blokkeren deelname aan het trainingskamp, wordt geschreven in Polen. Dat is wel opmerkelijk, want normaliter kunnen clubs een speler niet ‘tegenhouden’. Er vindt dan overleg plaats tussen de medische staf van club en land.

‘Er wordt alles aan gedaan om hem weer fit te krijgen’ klinkt het, maar een rentree van Moder laat voorlopig op zich wachten. Daarmee moet Polen het naar alle waarschijnlijkheid stellen zonder een van zijn steunpilaren. Positief voor Urban is dat Robert Lewandowski wel terug is na een dijbeenblessure en wél inzetbaar lijkt in de krakers die voor de deur staan.