'Feyenoord 'blokkeert' optreden van eigen speler tegen Oranje in De Kuip'

Jakub Moder viert zijn doelpunt voor Feyenoord
Foto: © Imago
Dominic Mostert
25 augustus 2025, 18:50

Feyenoord heeft Jakub Moder voorlopig niet vrijgegeven voor de Poolse nationale ploeg, zo schrijft Meczyki. De middenvelder kampt met hardnekkige rugproblemen en mist daardoor vrijwel zeker de cruciale WK-kwalificatieduels in september.

Polen speelt wedstrijden tegen Nederland (4 september) en Finland (7 september). Het duel met Oranje wordt uitgerekend in De Kuip gespeeld. De nieuwe bondscoach Jan Urban heeft zijn ploeg voor het eerst bijeen, maar de plannen moeten al direct worden bijgesteld. Feyenoord heeft de Poolse bond laten weten dat Moder wegens fysieke problemen niet inzetbaar is.

De 26-jarige middenvelder miste ook al de seizoensstart in Rotterdam. Hij kreeg toestemming om aanvullende onderzoeken in zijn thuisland te ondergaan en werd zelfs gesignaleerd bij het duel Lech Poznac – KRC Genk (1-5) in de laatste Europa League-voorronde. De medische check-ups leverden echter geen nieuw perspectief op.

Hoewel de Poolse bond hem wél een voorlopige oproep stuurde, zette Feyenoord er een streep door. De Rotterdammers willen geen enkel risico nemen en blokkeren deelname aan het trainingskamp, wordt geschreven in Polen. Dat is wel opmerkelijk, want normaliter kunnen clubs een speler niet ‘tegenhouden’. Er vindt dan overleg plaats tussen de medische staf van club en land.

‘Er wordt alles aan gedaan om hem weer fit te krijgen’ klinkt het, maar een rentree van Moder laat voorlopig op zich wachten. Daarmee moet Polen het naar alle waarschijnlijkheid stellen zonder een van zijn steunpilaren. Positief voor Urban is dat Robert Lewandowski wel terug is na een dijbeenblessure en wél inzetbaar lijkt in de krakers die voor de deur staan.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
382 Reacties
27 Dagen lid
1.292 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Dat is dan jammer voor feijenoord want ze hebben daar helemaal niks over te zeggen. De Poolse bond moet bij de uefa maar ingrijpen zodat zij feijenoord even de les lezen hoe het internationale voetbal werkt. En anders maar schorsen voor de eredivisie en miljoenen boete. Regels zijn er voor iedereen.

Ajeto!
522 Reacties
1.064 Dagen lid
3.720 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

U heeft helemaal gelijk. Een clubs is verplicht spelers af te staan voor het nationale elftal, maar ik mag aannemen dat ze bij de Poolse bond ook wel begrijpen dat ze iemand met een rugblessure beter niet op roepen. Dus die boetes waar u zo g..l van wordt zijn waarschijnlijk niet eens aan de orde

