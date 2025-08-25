Feyenoord kan streep zetten door vurig gewenste spits: transfer ketst last-minute af

Feyenoord kan een streep zetten door de komst van . Dat melden 1908.nl en Voetbal International. De Rotterdamse club is er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met Atalanta, waardoor de transfer definitief van de baan is.

Feyenoord wordt al langere tijd gelinkt aan Touré. Atalanta betaalde twee jaar geleden liefst 30,2 miljoen euro aan UD Almería voor de spits uit Mali, maar die is bij de Italiaanse club inmiddels op een dood spoor beland. Vorig seizoen werd hij door Atalanta al een jaar verhuurd aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers hoopten van de situatie te profiteren en hadden lang geduld met de spits, maar het was de Italiaanse club die lang de boot afhield.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege vorige week werd duidelijk dat El Touré zijn zinnen had gezet op een overstap naar Feyenoord. Alleen Atalanta moest nog een klap op de deal, maar toen meldde zich ineens een concurrent. "Zoals dat dan gaat, steeg met de vraag direct de prijs, lees het salaris en huursom", aldus Martijn Krabbendam. Daarop is Feyenoord afgehaakt, zo schetst de clubwatcher van de Rotterdammers. "De status zondagavond laat: geen El Bilal Touré. Of beter: Feyenoord gaat er niet meer van uit, al weet je het nooit helemaal zeker in deze fase van de window. Touré lijkt op weg naar Besiktas."

Volgens VI ligt het nu niet in de lijn der verwachting dat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese in het slot van de transferwindow de portemonnee nog gaat trekken voor een last-minute transfer. Hoewel Feyenoord zich nog altijd wil versterken met een spits en een linksbenige centrale verdediger, zal dit hoogstwaarschijnlijk gebeuren op basis van een huurconstructie. "Bovendien moeten dan wel spelers zijn die bewezen echt beter zijn dan wat Feyenoord nu in huis heeft. Lukt dat niet, zal trainer Robin van Persie met de huidige groep het seizoen in gaan, los dan van de spelers die Feyenoord komende dagen van de hand wil gaan doen", plaatst Krabbendam een kanttekening.