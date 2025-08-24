Liggen Feyenoord en PSV te slapen? 'Deze spits speelt aan de andere kant van de rivier!'

Mario Been begrijpt niet waarom nog bij Sparta Rotterdam speelt. De 27-jarige spits is volgens Been toe aan een stap hogerop en zou niet misstaan bij PSV of Feyenoord, vindt hij. Been had Lauritsen eerder binnengehaald dan Casper Tengstedt, die deze zomer voor zes tot maximaal zeven miljoen euro naar Feyenoord ging.

Lauritsen was zaterdag tegen Go Ahead Eagles (0-3 zege) goed voor een doelpunt en een assist. Vorige week scoorde hij ook al tegen FC Utrecht (2-1 zege). “Ik denk dat Lauritsen een uitstekende tweede spits voor PSV zou zijn”, zegt Been bij Goedemorgen Eredivisie. “Ervan uitgaande dat Pepi weer heel snel in de basis staat. Deze jongen kan gewoon alles. Het is een type Luuk de Jong. Die hebben ze gehad en die hadden ze graag willen houden.”

© Imago

Artikel gaat verder onder video

“Hij kan goed meevoetballen, hij is sterk met het hoofd, fysiek in orde en heeft drie seizoenen lang bewezen dat hij kan scoren in de Eredivisie: twee keer dertien goals en een keer tien. Ik denk dat dit gewoon een uitstekende speler is die in de Nederlandse competitie bij PSV minimaal twintig goals per jaar maakt”, vervolgt de analist.

“Maar goed, je kan natuurlijk twisten over de vraag of hij goed genoeg is om ook Champions League te spelen. Dat heeft hij nog nooit gedaan, maar als hij deze kansen ook in de Champions League krijgt, schopt hij ze ook gewoon erin. Want hij is volgens mij gewoon een koele kikker. Hij laat Sparta gewoon veel beter spelen", merkt Been op.

Been kijkt ook naar zijn oude club Feyenoord. “Zij halen Tengstedt voor zeven miljoen euro, terwijl deze jongen aan de andere kant van de rivier speelt. Ik had het wel geweten.” Hans Kraay junior kan zich daarin vinden. “Tengstedt is toch weer een beetje een gok. Zijn doelpuntenmoyenne bij Benfica en Hellas Verona was niet veel. Feyenoord zou met hem ook een beetje het Luuk de Jong-opportunisme kunnen spelen.”

Sparta-trainer Maurice Steijn liet vrijdag nog aan RTV Rijnmond weten dat er 'gelukkig' geen beweging is rondom zijn smaakmakers Lauritsen en Joshua Kitolano. Zij gaan hun laatste contractjaar in en vertrekken waarschijnlijk volgende zomer transfervrij. "Vanuit sportief oogpunt ben ik blij dat deze jongens er bij blijven. Al snap ik de club ook, omdat ze hun laatste contractjaar in gaan. Wellicht vertrekken ze na een goed half jaar in de winterstop nog."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Is Tobias Lauritsen goed genoeg voor PSV of Feyenoord? 🇳🇴



"Hij maakt er ook minimaal twintig per jaar bij PSV"#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) August 24, 2025