Hartman zag ijzige kant Van Persie: 'Je ziet het nu ook met Timber'

is niet met een goed gevoel vertrokken bij Feyenoord. De linksback, die inmiddels twee Premier League-wedstrijden heeft gespeeld voor Burnley, had in zijn laatste maanden een moeizame relatie met trainer Robin van Persie.

“Ik ben daar heel eerlijk in”, zegt Hartman tegen het Algemeen Dagblad. “In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad. Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje door had.”

Hartman denkt dat zijn weigering om zijn contract te verlengen aan de basis stond van de verstoorde relatie. “Hij heeft het nooit zodanig uitgesproken, het is een gevoel. Maar hij gaf aan in een gesprek: ‘We willen graag dat je blijft. Ik wil graag dat je blijft. Je bent een belangrijke speler voor mij.’ Ik gaf aan na mijn blessure nog even te willen nadenken. Dat ik al blij was dat ik weer kon spelen.”

“In de weken daarna, omdat ik niet wilde bijtekenen, was er ineens een andere band”, merkt Hartman op. “Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu precies hetzelfde bij Quinten Timber wiens aanvoerderschap van hem werd afgepakt. Dat vind ik jammer, omdat ik in mijn vijftien jaar bij Feyenoord met niemand een probleem heb gehad. En dan juist met de trainer, zo’n belangrijk persoon.” De situatie vrat aan de jeugdexponent van Feyenoord. “Ik kon er nooit over praten, zodat iedereen aannames maakte.”