Live voetbal

Hartman zag ijzige kant Van Persie: 'Je ziet het nu ook met Timber'

Feyenoord-speler Quilindschy Hartman
Foto: © Imago
2 reacties
Dominic Mostert
24 augustus 2025, 08:33

Quilindschy Hartman is niet met een goed gevoel vertrokken bij Feyenoord. De linksback, die inmiddels twee Premier League-wedstrijden heeft gespeeld voor Burnley, had in zijn laatste maanden een moeizame relatie met trainer Robin van Persie.

“Ik ben daar heel eerlijk in”, zegt Hartman tegen het Algemeen Dagblad. “In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad. Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje door had.”

Artikel gaat verder onder video

Hartman denkt dat zijn weigering om zijn contract te verlengen aan de basis stond van de verstoorde relatie. “Hij heeft het nooit zodanig uitgesproken, het is een gevoel. Maar hij gaf aan in een gesprek: ‘We willen graag dat je blijft. Ik wil graag dat je blijft. Je bent een belangrijke speler voor mij.’ Ik gaf aan na mijn blessure nog even te willen nadenken. Dat ik al blij was dat ik weer kon spelen.”

“In de weken daarna, omdat ik niet wilde bijtekenen, was er ineens een andere band”, merkt Hartman op. “Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu precies hetzelfde bij Quinten Timber wiens aanvoerderschap van hem werd afgepakt. Dat vind ik jammer, omdat ik in mijn vijftien jaar bij Feyenoord met niemand een probleem heb gehad. En dan juist met de trainer, zo’n belangrijk persoon.” De situatie vrat aan de jeugdexponent van Feyenoord. “Ik kon er nooit over praten, zodat iedereen aannames maakte.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anthony Descotte dompelt Telstar in rouw

Supersub Descotte boort Telstar eerste Eredivisiezege in 47 jaar door de neus

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
Er wordt met bier gegooid bij Telstar - FC Volendam

Telstar - FC Volendam gestaakt: misdragende fan pontificaal in beeld

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
PSV-trainer Peter Bosx

Peter Bosz: 'Ik ken Taremi wel. Het is heel grappig...'

  • Gisteren, 22:36
  • Gisteren, 22:36
7 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
206 Reacties
13 Dagen lid
742 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Dat achteraf vingertje wijzen vind ik nooit correct, maar het is wel frappant dat de Timber situatie nu ook weer genoemd wordt. Mensen vinden het een rare gang van zaken. Verder schreef ik al eerder dat ik van mening ben dat van Persie geen goede communicator is en dat idee wordt wel versterkt door wat Hartman zegt. Hij is geen people manager zeg maar.

Sja
47 Reacties
280 Dagen lid
134 Likes
Sja
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Arena 120% eens; waar rook is, is vuur. Als iets stinkt naar en er uitziet als ontlasting, dan is 't dat waarschijnlijk ook. Als speler niks dan lof voor RvP, maar hoe hij met mensen omgaat is enorm discutabel te noemen. Hartman, toen Timber, laatst uit t niks 8 spelers die mogen opkrassen wat in mijn ogen bij die spelers koud op 't dak is komen vallen. Krijg wel steeds meer de 'als dat maar goed gaat' vibes bij het huwelijk van Feyenoord met RvP als trainer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
206 Reacties
13 Dagen lid
742 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Dat achteraf vingertje wijzen vind ik nooit correct, maar het is wel frappant dat de Timber situatie nu ook weer genoemd wordt. Mensen vinden het een rare gang van zaken. Verder schreef ik al eerder dat ik van mening ben dat van Persie geen goede communicator is en dat idee wordt wel versterkt door wat Hartman zegt. Hij is geen people manager zeg maar.

Sja
47 Reacties
280 Dagen lid
134 Likes
Sja
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Arena 120% eens; waar rook is, is vuur. Als iets stinkt naar en er uitziet als ontlasting, dan is 't dat waarschijnlijk ook. Als speler niks dan lof voor RvP, maar hoe hij met mensen omgaat is enorm discutabel te noemen. Hartman, toen Timber, laatst uit t niks 8 spelers die mogen opkrassen wat in mijn ogen bij die spelers koud op 't dak is komen vallen. Krijg wel steeds meer de 'als dat maar goed gaat' vibes bij het huwelijk van Feyenoord met RvP als trainer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 23 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
2
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
3
9
9
2
NEC
2
8
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
Sparta
3
-1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel