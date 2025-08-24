Hartman zag ijzige kant Van Persie: 'Je ziet het nu ook met Timber'

Quilindschy Hartman is niet met een goed gevoel vertrokken bij Feyenoord. De linksback, die inmiddels twee Premier League-wedstrijden heeft gespeeld voor Burnley, had in zijn laatste maanden een moeizame relatie met trainer Robin van Persie.
“Ik ben daar heel eerlijk in”, zegt Hartman tegen het Algemeen Dagblad. “In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad. Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje door had.”
Hartman denkt dat zijn weigering om zijn contract te verlengen aan de basis stond van de verstoorde relatie. “Hij heeft het nooit zodanig uitgesproken, het is een gevoel. Maar hij gaf aan in een gesprek: ‘We willen graag dat je blijft. Ik wil graag dat je blijft. Je bent een belangrijke speler voor mij.’ Ik gaf aan na mijn blessure nog even te willen nadenken. Dat ik al blij was dat ik weer kon spelen.”
“In de weken daarna, omdat ik niet wilde bijtekenen, was er ineens een andere band”, merkt Hartman op. “Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu precies hetzelfde bij Quinten Timber wiens aanvoerderschap van hem werd afgepakt. Dat vind ik jammer, omdat ik in mijn vijftien jaar bij Feyenoord met niemand een probleem heb gehad. En dan juist met de trainer, zo’n belangrijk persoon.” De situatie vrat aan de jeugdexponent van Feyenoord. “Ik kon er nooit over praten, zodat iedereen aannames maakte.”
Dat achteraf vingertje wijzen vind ik nooit correct, maar het is wel frappant dat de Timber situatie nu ook weer genoemd wordt. Mensen vinden het een rare gang van zaken. Verder schreef ik al eerder dat ik van mening ben dat van Persie geen goede communicator is en dat idee wordt wel versterkt door wat Hartman zegt. Hij is geen people manager zeg maar.
@Arena 120% eens; waar rook is, is vuur. Als iets stinkt naar en er uitziet als ontlasting, dan is 't dat waarschijnlijk ook. Als speler niks dan lof voor RvP, maar hoe hij met mensen omgaat is enorm discutabel te noemen. Hartman, toen Timber, laatst uit t niks 8 spelers die mogen opkrassen wat in mijn ogen bij die spelers koud op 't dak is komen vallen. Krijg wel steeds meer de 'als dat maar goed gaat' vibes bij het huwelijk van Feyenoord met RvP als trainer.
