Derksen haalt kiezelhard uit: 'Onverantwoord dat hij de leiding heeft bij Feyenoord'

Johan Derksen heeft geen hoge pet op van Robin van Persie als trainer van Feyenoord. Volgens de analist van Vandaag Inside is het 'onverantwoord' dat de oud-spits van het Nederlands elftal de eindverantwoordelijke is bij de Rotterdammers.

Momenteel heeft Feyenoord liefst 38 contractspelers onder contract staan. Het is de bedoeling dat de club er in het slot van de transferwindow nog een aantal van de hand doet, al dan niet tijdelijk. Zo staat een achttal spelers op de nominatie om te vertrekken, maar het is momenteel nogal stil. Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam benoemd dat Van Persie daar ook geen keuzes in maakt, omdat de oefenmeester bijvoorbeeld graag Jayden Slory erbij houdt. "Ik heb het idee dat hij niets oplost", aldus Derksen.

De analist haalt vervolgens ook nog 'het gedoe met Quinten Timber' aan. De middenvelder moest zijn aanvoerdersband inleveren en Derksen vraagt zich af of daardoor geen onrust is ontstaan. "Daar zal Timber waarschijnlijk niet blij mee zijn. Ze hebben hem geprobeerd op die manier duidelijk te maken dat een aanvoerder van Feyenoord gecommitteerd moet zijn aan de club voor een langere periode", aldus Krabbendam.

"Dat vind ik een drogreden. Hij is de leider, en dat is hij tot de laatste dag", onderbreekt Derksen de Feyenoord-watcher. "En hij is veel te goed om op de bank te zetten, dus hij speelt toch wel", vult Krabbendam aan. Inmiddels is bekend dat Sem Steijn de nieuwe aanvoerder van Feyenoord en dat is volgens Derksen een grote fout. "Steijn is een nieuwkomer en een hele jonge jongen. Hij moet de hele Feyenoord-cultuur nog ondervinden!"

Van Persie is impulsief

"Van Persie neemt impulsief beslissingen. Zo is hij", reageert Krabbendam, waarna Derksen op zijn beurt ook weer met een reactie komt. "Dan is het onverantwoord dat hij de leiding heeft bij Feyenoord. Ze hadden al hun twijfels, en nadat hij een halfjaar bij Heerenveen allerlei fouten heeft gemaakt, vinden ze hem plotseling geschikt voor Feyenoord. Ik heb niks tegen die jongen, maar ik zie er geen goede coach in", besluit de analist.

