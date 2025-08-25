Live voetbal

Na Hartman is ook een contractspeler van Feyenoord kritisch op Robin van Persie

Robin van Persie Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
25 augustus 2025, 09:54   Bijgewerkt: 10:08

Ramiz Zerrouki zag zijn band met Feyenoord-trainer Robin van Persie verslechteren. Dat heeft de middenvelder van FC Twente toegegeven na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen SC Heerenveen (0-2): "Maar ik wil wel vooropstellen dat ik géén ruzie met hem heb", benadrukt de Algerijn.

In gesprek met Voetbal International gaat de huurling van Feyenoord in op zijn samenwerking met Robin van Persie. Dat gesprek ligt nu gevoelig, naar aanleiding van de harde woorden van Quilindschy Hartman richting zijn voormalig coach. Hartman gaf in gesprek met het Algemeen Dagblad toe een zeer moeizame relatie te hebben met Van Persie.

Zerrouki benadrukt in gesprek met Voetbal International dat hij geen conflict of ruzie heeft met van Persie. De samenwerking begon zelfs erg goed: "Ik vond dat hij veel met mij bezig was na mijn blessure. Ik voelde vertrouwen, maar in de laatste week van het seizoen is dat toch veranderd. Dat gebeurt soms in het voetbal.''

De verdedigende middenvelder geeft niet aan wat hij precies bedoelt met die verandering: "Niet echt een botsing ofzo. Ik weet van mezelf dat ik niks verkeerd heb gedaan. Daar laat ik het bij. De band is gewoon minder geworden, de laatste ongeveer anderhalve week van het seizoen. Maar ik kan mezelf in de spiegel aankijken en zeggen dat ik niet fout heb gezeten.''

De verslechterende band met zijn trainer, was voor Zerrouki wel de reden om op zoek gegaan naar een nieuwe club: "Soms vindt iemand wat over jou. En dat wat hij vond, vond ik niet. Daar was een beetje discussie over. En daaruit heb ik voor mezelf de conclusie getrokken dat het beter was als ik ergens anders naartoe zou gaan.''

Copa
Copa
Hoe moet Persie met al die spelers persoonlijk contact hebben, dat kan gewoon niet. De schuld ligt bij Kloese. Hij koopt zich wezenloos, als een vrouw die kleren ed wil hebben. Dit Feyenoord is een handelsonderneming geworden. Een soort bol.komt umaar en gaat u maar

ERIMIR
ERIMIR
Copa. Dat te kloese te veel matige spelers koopt is wel duidelijk, maar je kunt de schuld van de moeizame relatie van vP en zijn spelers natuurlijk niet bij hem neerleggen. Als een aantal spelers dat aangeven zit er altijd een kern van waarheid in.

0laf
0laf
Spelers die niet opgesteld worden zijn altijd teleurgesteld. Dit is wel een beetje natrappen van iemand die zelf nauwelijks heeft gepresteerd, ook onder een trainer waar hij wel goed mee kon opschieten.

