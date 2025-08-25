Vermeulen eist dat Feyenoord per direct ingrijpt bij Van Persie

De directie van Feyenoord moet met Robin van Persie in gesprek over empathie, zo stelt Arno Vermeulen in Voetbalpraat. Volgens de chef voetbal van de NOS is dit namelijk een structureel probleem bij de trainer van de Rotterdammers en kan hem dit in de toekomst flinke problemen opleveren.

Quilindschy Hartman maakte zondag duidelijk dat hij problemen had met de houding van Van Persie, terwijl later op de dag vergelijkbare kritiek klonk vanuit Ramiz Zerrouki. Eerder gaf ook Andries Noppert aan moeite te hebben met Van Persie. Dit deed de doelman nadat de trainer de overstap van sc Heerenveen naar Feyenoord had gemaakt.

Bij Voetbalpraat stelt Sjoerd Mossou voor dat de oefenmeester zich mogelijk nog moet ontwikkelen op het gebied van empathie. “Dat is geen waardeoordeel, maar als er zo veel spelers zijn die er een kanttekening bij plaatsen, is het op zijn minst opvallend”, geeft de verslaggever aan. Vermeulen krijgt vervolgens de vraag of dit een probleem kan worden voor Van Persie. “Jazeker”, beaamt hij. “Het zijn nu een paar namen achter elkaar en volgens mij zijn het er nog wel meer die ongeveer hetzelfde verhaal hebben.”

Volgens Vermeulen is er dan ook sprake van een ‘structureel probleem’ bij Van Persie. “Ik vind het de taak van de directie om daar met hem over om de tafel te gaan zitten en te vragen hoe ze hem daarbij kunnen helpen”, voorziet hij de clubleiding van Feyenoord van advies. Mossou benadrukt vervolgens dat het wel het ‘goed recht’ van Van Persie is om van spelers te eisen dat ze ‘committed’ zijn, waar ook Kenneth Perez zich in kan vinden. “Maar empathie is misschien wel belangrijker dan ooit voor een hoofdtrainer, zeker in Nederland met al die jonge spelers die supergevoelig zijn”, voegt de Deen eraan toe.