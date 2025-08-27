‘Feyenoord sluit terugkeer publiekslieveling niet uit’

Het is niet uitgesloten dat deze zomer terugkeert bij Feyenoord, zo maakt Sinclair Bischop duidelijk in de podcast Tekengeld. Op dit moment zijn de Rotterdammers niet concreet voor de Mexicaan, maar als hij er bij AC Milan een concurrent bij krijgt en op huurbasis mag vertrekken, geldt hij wel als ‘buitenkansje’.

Feyenoord nam afgelopen winter na 2,5 jaar afscheid van Giménez, die voor 32 miljoen euro aan AC Milan werd verkocht. De Mexicaan schoot uit de startblokken in Italië met drie treffers in zijn eerste vijf duels, maar daarna zakte het helemaal in. Inmiddels is de linkspoot op een zijspoor beland en is de Italiaanse topclub alweer op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Dit leek in eerste instantie Victor Boniface te worden, maar die transfer ging uiteindelijk niet door.

Bischop sluit niet uit dat AC Milan zich alsnog met een spits gaat versterken. “Als hij dan verhuurd mag worden, dat soort buitenkansjes moet Feyenoord wel naar kijken.” De verslaggever van ESPN maakt duidelijk dat de terugkeer van Giménez op dit moment niet concreet is. “Hij kent de club goed en wil volgend jaar in eigen land het WK meemaken. Dan moet je hopen dat dat soort buitenkansjes voor Feyenoord misschien nog een spits gaan opleveren. Anders komt er geen spits bij.” De prioriteit van Dennis te Kloese ligt in de laatste weken van de transferperiode op het aantrekken van een centrale verdediger.

“Giménez was bij Mexico al geen onomstreden basisspeler, dus als je een beetje op die rand zit, wil je absoluut spelen en doelpunten maken. Niet bij Milan een heel jaar op de bank zitten”, gaat Bischop verder. Dus Feyenoord kan nog in de markt komen voor de 24-jarige? “Feyenoord gaat kijken of er nog buitenkansjes zich voordoen en dit kan een buitenkansje zijn. Dan moet je hopen dat hij niet kiest voor het financiële, dan gaat Feyenoord het waarschijnlijk afleggen, maar voor het sportieve en weten wat hij heeft.” Ook Joshua Zirkzee wordt door Bischop genoemd als mogelijk buitenkansje, mocht hij alsnog voor een vertrek bij Manchester United gaan.