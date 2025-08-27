Live voetbal

'Feyenoord sluit terugkeer publiekslieveling niet uit'

Niels Hassfeld
27 augustus 2025, 08:40

Het is niet uitgesloten dat Santiago Giménez deze zomer terugkeert bij Feyenoord, zo maakt Sinclair Bischop duidelijk in de podcast Tekengeld. Op dit moment zijn de Rotterdammers niet concreet voor de Mexicaan, maar als hij er bij AC Milan een concurrent bij krijgt en op huurbasis mag vertrekken, geldt hij wel als ‘buitenkansje’.

Feyenoord nam afgelopen winter na 2,5 jaar afscheid van Giménez, die voor 32 miljoen euro aan AC Milan werd verkocht. De Mexicaan schoot uit de startblokken in Italië met drie treffers in zijn eerste vijf duels, maar daarna zakte het helemaal in. Inmiddels is de linkspoot op een zijspoor beland en is de Italiaanse topclub alweer op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Dit leek in eerste instantie Victor Boniface te worden, maar die transfer ging uiteindelijk niet door.

Bischop sluit niet uit dat AC Milan zich alsnog met een spits gaat versterken. “Als hij dan verhuurd mag worden, dat soort buitenkansjes moet Feyenoord wel naar kijken.” De verslaggever van ESPN maakt duidelijk dat de terugkeer van Giménez op dit moment niet concreet is. “Hij kent de club goed en wil volgend jaar in eigen land het WK meemaken. Dan moet je hopen dat dat soort buitenkansjes voor Feyenoord misschien nog een spits gaan opleveren. Anders komt er geen spits bij.” De prioriteit van Dennis te Kloese ligt in de laatste weken van de transferperiode op het aantrekken van een centrale verdediger.

“Giménez was bij Mexico al geen onomstreden basisspeler, dus als je een beetje op die rand zit, wil je absoluut spelen en doelpunten maken. Niet bij Milan een heel jaar op de bank zitten”, gaat Bischop verder. Dus Feyenoord kan nog in de markt komen voor de 24-jarige? “Feyenoord gaat kijken of er nog buitenkansjes zich voordoen en dit kan een buitenkansje zijn. Dan moet je hopen dat hij niet kiest voor het financiële, dan gaat Feyenoord het waarschijnlijk afleggen, maar voor het sportieve en weten wat hij heeft.” Ook Joshua Zirkzee wordt door Bischop genoemd als mogelijk buitenkansje, mocht hij alsnog voor een vertrek bij Manchester United gaan.

ERIMIR
3.268 Reacties
415 Dagen lid
37.194 Likes
ERIMIR
Als je in Europa mislukt kan je altijd terugkomen naar de ED.

Hurricane.
305 Reacties
385 Dagen lid
2.306 Likes
Hurricane.
@ERIMIR Precies. Dat zag je met klaassen en brobbey

ERIMIR
3.268 Reacties
415 Dagen lid
37.194 Likes
ERIMIR
@Hurricane. Klaassen heeft niets gekost en doet het niet slecht. Brobbey gaat nog wel met winst worden verkocht. Kan Feyenoord Santi wel betalen, te kloese heeft wel al die miljoenen geïnvesteerd in niet al te beste spelers. Zonder die CL-miljoenen ben je min of meer overgeleverd aan aankopen op afbetaling.

Vriendje Stokvis
1.184 Reacties
341 Dagen lid
7.911 Likes
Vriendje Stokvis
Sterker nog Brobbey is zelfs mislukt in de eredivisie,

Arena
244 Reacties
16 Dagen lid
900 Likes
Arena
Ja klopt, Brobbey is zó mislukt in de Eredivisie, dat mócht hij nog vertrekken Ajax in staat zal zijn om een degelijke transfersom voor hem te vangen. Wellicht niet zo héél hoog, maar zeker weten een stuk hoger dan dat jij hoopt en in elk geval véél meer dan de treurige 4 miljoen die je zo stoer riep.

zeeuwkuip
29 Reacties
839 Dagen lid
48 Likes
zeeuwkuip
Er zijn misschien nog genoeg buitenkansjes, o.a. Dallinga, Boadu, ( spelers die momenteel niet bij hun club in aanmerking komen) zijn dan van harte welkom!

Santiago Giménez

Santiago Giménez
AC Milan
Team: Milan
Leeftijd: 24 jaar (18 apr. 2001)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Milan
1
0
2024/2025
Milan
14
5
2024/2025
Feyenoord
11
7
2023/2024
Feyenoord
30
23

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6

Complete Stand

