Live voetbal

BILD onthult openingsbod Leverkusen op Timber, Feyenoord verlangt meer

BILD onthult openingsbod Leverkusen op Timber, Feyenoord verlangt meer
Foto: © Imago
8 reacties
Maurice Mazenier
27 augustus 2025, 16:19

Bayer Leverkusen heeft een openingsbod van vijftien miljoen euro gedaan op Quinten Timber. Dat meldt BILD. Eerder al was bekend dat Feyenoord 'niet bepaald onder de indruk' raakte van dit bod en het dan ook van tafel heeft geveegd.

Timber wil deze zomer graag vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en aast op een transfer. Mocht een stap er niet van komen, zou hij wel bereid zijn om bij te tekenen en te voorkomen dat hij gratis de deur uitloopt. Afgelopen week werd de international in verband gebracht met een transfer naar Bayer Leverkusen en West Ham United.

Artikel gaat verder onder video

Het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag jaagt op een opvolger van Aleix Garcia, die op het punt staat om de Bundesliga achter zich te laten. Timber geldt als een van de topkandidaten, waardoor de Duitse club dinsdag dan ook een bod heeft uitgebracht. Volgens de Duitse krant ging het om een bedrag van vijftien miljoen euro, met daarbij een pakket van vijf miljoen euro aan bonussen.

"Feyenoord accepteerde het bod niet. Dat was te verwachten", aldus BILD, dat spreekt over 'een gokje' van de broodheer van Ten Hag. "Leverkusen probeert de transfersom, inclusief alle extra's, onder de twintig miljoen euro te houden. De Rotterdammers willen meer dan twintig miljoen euro zien." Leverkusen geeft de komst van Timber nog niet op en er wordt verwacht dat de Duitsers zich snel met een nieuw bod melden in De Kuip.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie spreekt veto uit en voorkomt zeker lijkend vertrek bij Feyenoord

  • Gisteren, 23:30
  • Gisteren, 23:30
Calvin Stengs met op de achtergrond het logo van Pisa

'Feyenoord en Pisa akkoord over Stengs', Sky Italia onthult hoogte koopoptie

  • Gisteren, 14:01
  • Gisteren, 14:01
Erik ten Hag wordt de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen

'Ten Hag haalt Real Madrid-icoon naar Bayer Leverkusen'

  • Gisteren, 09:14
  • Gisteren, 09:14
8 8 reacties
Reageren
8 reacties
Hahahahahaha en jullie dan
966 Reacties
788 Dagen lid
7.046 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Feijenoord wil meer dan 20milj geef ze die 1 eurocent erbij zijn ze ook weer blij

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
404 Reacties
29 Dagen lid
1.376 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

1 cent op afbetaling dan

Neesje
1.562 Reacties
1.065 Dagen lid
8.724 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Zo wat zijn jullie lollig !!!!

0laf
812 Reacties
1.066 Dagen lid
5.238 Likes
0laf
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Duidelijk geen humorhoofdstad

De kikker
90 Reacties
867 Dagen lid
101 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ik snap niet dat ze hem niet transfervrij ophalen. Afspraken maken dat hij een som geld krijgt als hij tekent en je bespaart zo 10 mil.

Pietjanhenrdrik
91 Reacties
36 Dagen lid
125 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@De kikker: als ie volgend jaar transfervrij zou zijn dan zijn er mee gegadigden als alleen leverkusen. Daarom proberen het nu al

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
404 Reacties
29 Dagen lid
1.376 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Timber moet gewoon al een voorovereenkomst sluiten met Leverkusen voor volgend jaar. Kan die de 15mln lekker als tekengeld in zijn eigen zak steken. Als je ook zijn aanvoerdersband afneemt moet Timber zelf ook op zijn strepen staan.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
951 Reacties
1.066 Dagen lid
5.383 Likes
Allback
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wat een gigantisch bedrag voor een Nederlandse speler met nog maar een contract voor 1 jaar. Feyenoord gaat sowieso een deal sluiten, het is totaal financieel onverantwoord om hem transfervrij te laten gaan volgend jaar als je nu dit bedrag kan krijgen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Hahahahahaha en jullie dan
966 Reacties
788 Dagen lid
7.046 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Feijenoord wil meer dan 20milj geef ze die 1 eurocent erbij zijn ze ook weer blij

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
404 Reacties
29 Dagen lid
1.376 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

1 cent op afbetaling dan

Neesje
1.562 Reacties
1.065 Dagen lid
8.724 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Zo wat zijn jullie lollig !!!!

0laf
812 Reacties
1.066 Dagen lid
5.238 Likes
0laf
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Duidelijk geen humorhoofdstad

De kikker
90 Reacties
867 Dagen lid
101 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ik snap niet dat ze hem niet transfervrij ophalen. Afspraken maken dat hij een som geld krijgt als hij tekent en je bespaart zo 10 mil.

Pietjanhenrdrik
91 Reacties
36 Dagen lid
125 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@De kikker: als ie volgend jaar transfervrij zou zijn dan zijn er mee gegadigden als alleen leverkusen. Daarom proberen het nu al

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
404 Reacties
29 Dagen lid
1.376 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Timber moet gewoon al een voorovereenkomst sluiten met Leverkusen voor volgend jaar. Kan die de 15mln lekker als tekengeld in zijn eigen zak steken. Als je ook zijn aanvoerdersband afneemt moet Timber zelf ook op zijn strepen staan.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
951 Reacties
1.066 Dagen lid
5.383 Likes
Allback
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wat een gigantisch bedrag voor een Nederlandse speler met nog maar een contract voor 1 jaar. Feyenoord gaat sowieso een deal sluiten, het is totaal financieel onverantwoord om hem transfervrij te laten gaan volgend jaar als je nu dit bedrag kan krijgen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel