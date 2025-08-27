BILD onthult openingsbod Leverkusen op Timber, Feyenoord verlangt meer

Bayer Leverkusen heeft een openingsbod van vijftien miljoen euro gedaan op . Dat meldt BILD. Eerder al was bekend dat Feyenoord 'niet bepaald onder de indruk' raakte van dit bod en het dan ook van tafel heeft geveegd.

Timber wil deze zomer graag vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en aast op een transfer. Mocht een stap er niet van komen, zou hij wel bereid zijn om bij te tekenen en te voorkomen dat hij gratis de deur uitloopt. Afgelopen week werd de international in verband gebracht met een transfer naar Bayer Leverkusen en West Ham United.

Artikel gaat verder onder video

Het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag jaagt op een opvolger van Aleix Garcia, die op het punt staat om de Bundesliga achter zich te laten. Timber geldt als een van de topkandidaten, waardoor de Duitse club dinsdag dan ook een bod heeft uitgebracht. Volgens de Duitse krant ging het om een bedrag van vijftien miljoen euro, met daarbij een pakket van vijf miljoen euro aan bonussen.

"Feyenoord accepteerde het bod niet. Dat was te verwachten", aldus BILD, dat spreekt over 'een gokje' van de broodheer van Ten Hag. "Leverkusen probeert de transfersom, inclusief alle extra's, onder de twintig miljoen euro te houden. De Rotterdammers willen meer dan twintig miljoen euro zien." Leverkusen geeft de komst van Timber nog niet op en er wordt verwacht dat de Duitsers zich snel met een nieuw bod melden in De Kuip.