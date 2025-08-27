Ook Zechiël eerlijk over band met Van Persie

heeft op de persconferentie van FC Utrecht voor de return tegen Zrinjski Mostar gesproken over zijn band met Robin van Persie. Waar en onlangs aangaven problemen te hebben met de trainer van Feyenoord, geldt dit niet voor de middenvelder. Afgelopen zomer heeft hij eigenlijk geen contact gehad met Van Persie, omdat al snel duidelijk werd dat Zechiël op huurbasis zou vertrekken.

Quilindschy Hartman maakte zondag duidelijk dat hij problemen had met de houding van Van Persie, terwijl later op de dag vergelijkbare kritiek klonk vanuit Ramiz Zerrouki. Woensdagmiddag wordt in Zechiël ook een andere Feyenoord-huurling gevraagd naar zijn relatie met de trainer van de Rotterdammers. “Ik heb niet echt contact gehad met Robin zelf”, begint de middenvelder.

“Ik heb natuurlijk met hem gewerkt in de Onder-19, maar voor de rest was het daar op zich prima”, blikt Zechiël terug op zijn eerdere samenwerking met de trainer. “Daarna raakte ik geblesseerd en kon ik niet meer mee met de Youth League.” Van Persie maakte vervolgens de stap naar sc Heerenveen, terwijl Zechiël aansloot bij het eerste van Feyenoord. Voordat de oefenmeester terugkeerde in Rotterdam, was de middenvelder al op huurbasis naar Sparta vertrokken.

Zechiël heeft de verhalen over de trainer van Feyenoord ook meegekregen. “Ik zag nu verhalen van Hartman en Zerrouki. Maar nee, ik heb nu niet echt contact met Robin, eerlijk gezegd”, maakt de huurling duidelijk. Vreemd vindt hij dat niet. “Hij focust op zichzelf en op Feyenoord, terwijl ik me focus op Utrecht. Dus ik heb daar ook niet iets raars of bijzonders over te zeggen.” Waar Hartman definitief vertrok bij Feyenoord en Zerrouki geen toekomst meer lijkt te hebben in De Kuip, geldt dit niet voor Zechiël. De kans is zeer groot dat hij na het huidige seizoen terugkeert bij Feyenoord, waar hij nog een contract tot medio 2028 heeft.

