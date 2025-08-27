'Feyenoord tast opnieuw mis bij kandidaat voor spitspositie'

Feyenoord kan opnieuw een target voor de spitspositie vergeten. Sky Sports weet te melden dat een persoonlijk akkoord heeft bereikt met het Franse LOSC Lille. Eerder al bereikte de Franse club een akkoord met Rangers FC over een transfersom.

Nu de transferperiode nog een week open is, aast Feyenoord nog altijd op een nieuwe aanvalsleider. De club heeft onvoldoende vertrouwen in Ayase Ueda en zomeraanwinst Casper Tengstedt, terwijl Julián Carranza al helemaal is afgeschreven en op zoek mag naar een nieuwe werkgever. De Rotterdammers leken afgelopen weekend de komst van El Bilal Touré (Atalanta) te naderen toen met de Malinees zelf een persoonlijk akkoord werd bereikt, maar de onderhandelingen met de Italianen liepen stuk - waardoor er een streep werd gezet door de overstap van Touré naar De Kuip.

Feyenoord verlegde de interesse vervolgens naar Igamane, die wil vertrekken uit Schotland. Wel hadden de Rotterdammers hierbij concurrentie van Lille, dat een huurvoorstel neerlegde bij Rangers FC. Ook Feyenoord wilde Igamane het liefste huren, omdat de vraagprijs van de Schotten te hoog was. Het huurvoorstel van Lille werd van tafel geveegd door Rangers FC, waarna het terugkwam met een bod om Igamane definitief over te nemen.

Beide clubs zijn inmiddels akkoord over een transfersom van naar verluidt twaalf miljoen euro, terwijl ook Igamane inmiddels een akkoord heeft bereikt met Lille over een vijfjarig contract. Daarmee trekt Feyenoord aan het kortste eind voor de 22-jarige puntspeler.