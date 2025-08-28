Live voetbal

Groot transfergerucht Feyenoord klopt, aldus ESPN: ‘Wij kunnen bevestigen dat…’

Groot transfergerucht Feyenoord klopt, aldus ESPN: 'Wij kunnen bevestigen dat…'
Luuk van Grinsven
28 augustus 2025, 10:11

Givairo Read ziet een transfer naar Paris FC niet zitten, zo weet ESPN te bevestigen op basis van bronnen. Onder meer Jürgen Klopp probeerde de negentienjarige rechtsback te overtuigen van een overstap naar de Ligue 1-promovendus, maar een deal lijkt niet aanstaande.

Paris FC, de kleine broer van Paris Saint-Germain, werd dit seizoen overgenomen door de rijke familie Arnault, bekend van merken als Louis Vuitton en Christian Dior én door Red Bull, dat een minderheidsbelang heeft. Bij laatstgenoemde heeft voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp een functie als Head of Global Soccer.

ESPN weet dat de Duitser contact heeft gehad met Read over een transfer naar Paris FC. “Paris FC heeft zich inderdaad gemeld, dat klopt. Wij kunnen bevestigen dat het Kamp-Read heeft gesproken met Klopp. Hij heeft Read proberen te overtuigen met het plan van Paris FC”, aldus redacteur Daniël Man bij Tekengeld.

“Maar Read ziet een overstap niet zitten. Ook Feyenoord heeft onmiddellijk gezegd: wij werken niet mee, wij gaan niet in zee met jullie, wij willen Read niet kwijt”, vervolgt Man in de podcast. Yordi Yamali snapt de Rotterdammers volkomen. “Inderdaad, Feyenoord moet hem niet gaan verkopen. Dat lijkt mij een keiharde ‘nee’”, vult Milan van Dongen aan.

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord Rotterdam Under 19
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lyon
2
4
6
2
Toulouse
2
3
6
3
PSG
2
2
6
4
Strasbourg
2
2
6
5
Lille
2
1
4

Complete Stand

